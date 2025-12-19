Росія поширює ШІ-фейки щодо Купʼянська — навіщо це потрібно окупантам
Росія поширює ШІ-фейки щодо Купʼянська — навіщо це потрібно окупантам

Центр протидії дезінформації
окупанти
Read in English

Російська пропаганда масово поширює фейки щодо Куп'янська, згенеровані штучним інтелектом. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Російська пропаганда використовує штучний інтелект для створення фейків про Куп'янськ та окупацію.
  • Окупантам вигідно розповсюджувати дезінформацію про це місто, намагаючись перекрутити факти та змістити увагу громадськості.

Росія масово поширює ШІ-фейки щодо окупації Купʼянська

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, російські пропагандисти отримали задачу брехати, що "Зеленського не було в Куп'янську" і місто "перебуває під контролем РФ".

Для цього вони створюють фейкові відео з використанням штучного інтелекту, інколи навіть не прибираючи водяні знаки ресурсу, за допомогою якого ці відео було згенеровано.

Це все битва за західне інформаційне поле. Росія не має стратегічних перемог, але бреше американцям, що має.

У Центрі нагадали, що президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ 12 грудня, а Сили оборони України наразі контролюють понад 90% міста.

