Генштаб спростував фейк РФ щодо захоплення окупантами Добропілля у Запорізькій області

Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. У Генштабі ЗСУ спростували цей вкид.
Головні тези:
- Фейки про захоплення окупантами Добропілля в Запорізькій області є частиною російської пропаганди.
- ЗСУ контролюють Добропілля, а інформаційні вкиди окупантів були спростовані.
- На відео показано українських воїнів, які впевнено виконали бойове завдання у боротьбі з ворожою диверсійно-розвідувальною групою.
ЗСУ контролюють Добропілля — Генштаб ЗСУ
Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності, заявили у Генштабі.
На відео — українські воїни 33-го окремого штурмового полку, які впевнено та рішуче виконали бойове завдання!
У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше.
