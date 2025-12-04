Генштаб спростував фейк РФ щодо захоплення окупантами Добропілля у Запорізькій області

Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності, заявили у Генштабі.

По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. Зараз ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.

На відео — українські воїни 33-го окремого штурмового полку, які впевнено та рішуче виконали бойове завдання!

У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше.