Генштаб спростував фейк РФ щодо захоплення окупантами Добропілля у Запорізькій області
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб спростував фейк РФ щодо захоплення окупантами Добропілля у Запорізькій області

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки — нібито вони контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області. У Генштабі ЗСУ спростували цей вкид.

Головні тези:

  • Фейки про захоплення окупантами Добропілля в Запорізькій області є частиною російської пропаганди.
  • ЗСУ контролюють Добропілля, а інформаційні вкиди окупантів були спростовані.
  • На відео показано українських воїнів, які впевнено виконали бойове завдання у боротьбі з ворожою диверсійно-розвідувальною групою.

ЗСУ контролюють Добропілля — Генштаб ЗСУ

Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності, заявили у Генштабі.

По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. Зараз ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України.

На відео — українські воїни 33-го окремого штурмового полку, які впевнено та рішуче виконали бойове завдання!

У ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті смертники, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) — були знищені трохи пізніше.

