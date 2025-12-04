Генштаб опроверг фейк РФ насчет захвата оккупантами Доброполья в Запорожской области

Информационные вбросы окупантов не соответствуют действительности, заявили в Генштабе.

По сути: вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. Сейчас эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины.

На видео — украинские воины 33-го отдельного штурмового полка, уверенно и решительно выполнившие боевое задание!

В ходе контрдиверсионных мер еще на подходе к населенному пункту были уничтожены 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задачу продемонстрировать российские флаги в якобы захваченной ими деревне) — были уничтожены чуть позже.