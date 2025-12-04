Генштаб опроверг фейк РФ насчет захвата оккупантами Доброполья в Запорожской области

Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки — якобы контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. В Генштабе ВСУ опровергли этот вброс.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ опроверг фейки о захвате Доброполья в Запорожской области российской пропагандой.
- На видео показаны уверенные украинские воины, успешно выполнившие боевую задачу в борьбе с вражеской ДРГ.
ВСУ контролируют Доброполье — Генштаб ВСУ
Информационные вбросы окупантов не соответствуют действительности, заявили в Генштабе.
На видео — украинские воины 33-го отдельного штурмового полка, уверенно и решительно выполнившие боевое задание!
В ходе контрдиверсионных мер еще на подходе к населенному пункту были уничтожены 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задачу продемонстрировать российские флаги в якобы захваченной ими деревне) — были уничтожены чуть позже.
