Генштаб опроверг фейк РФ насчет захвата оккупантами Доброполья в Запорожской области
Генштаб опроверг фейк РФ насчет захвата оккупантами Доброполья в Запорожской области

Генштаб ВСУ
ВСУ
Российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки — якобы контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. В Генштабе ВСУ опровергли этот вброс.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ опроверг фейки о захвате Доброполья в Запорожской области российской пропагандой.
  • На видео показаны уверенные украинские воины, успешно выполнившие боевую задачу в борьбе с вражеской ДРГ.

ВСУ контролируют Доброполье — Генштаб ВСУ

Информационные вбросы окупантов не соответствуют действительности, заявили в Генштабе.

По сути: вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. Сейчас эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины.

На видео — украинские воины 33-го отдельного штурмового полка, уверенно и решительно выполнившие боевое задание!

В ходе контрдиверсионных мер еще на подходе к населенному пункту были уничтожены 3 военнослужащих противника, а еще два (вероятно те смертники, которые имели задачу продемонстрировать российские флаги в якобы захваченной ими деревне) — были уничтожены чуть позже.

