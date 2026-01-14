Россия манипулирует "убытками от ВСУ" на Донбассе — ЦПД жестко отреагировал
Категория
Украина
Дата публикации

Россия манипулирует "убытками от ВСУ" на Донбассе — ЦПД жестко отреагировал

ЦПД
Бахмут
Read in English
Читати українською

В России заявили об «убытках от ВСУ» на Донбассе и в приграничных регионах РФ на сумму более 706 млрд рублей (примерно 9 млрд долл.). Такие цифры озвучил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Главные тезисы

  • Заявления России о “убытках от ВСУ” на Донбассе направлены на информационную манипуляцию
  • Указанные “убытки” появились только после российского вторжения на украинскую территорию.

Россия манипулирует "убытками от ВСУ" на Донбассе

Ключевая манипуляция в этом заявлении — умышленное стирание причинно-следственной связи. До 2014 года на Донбассе не было никаких «убытков от ВСУ». Не было масштабных разрушений и тысячи погибших людей. Все это появилось только после вторжения российских войск в Украину.

Россия формирует псевдоюридическую реальность, в которой агрессор якобы превращается в «потерпевшего». Кремль пытается выставить Украине счет за последствия собственной вооруженной агрессии.

Подобные заявления свидетельствуют, что Россия ведет информационную подготовку к длительному упадку оккупированных территорий. Переводя ответственность за масштабные разрушения на Украину, РФ оправдывает отсутствие восстановления, социальный коллапс и всеобщую деградацию региона.

