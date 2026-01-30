ЦПД розвінчав російський фейк щодо "звірств ЗСУ" у Мирнограді

Пропагандистські ресурси РФ поширюють публікації про те, як українські військові протягом року «цілеспрямовано морили голодом» населення Мирнограда, обстрілюючи тих, хто доставляв продовольство.

ЦПД фіксує продовження дезінформаційної кампанії про «звірства ЗСУ на Донбасі»

Крім того, пропаганда стверджує, нібито мирне населення міста стало «мішенню для всіх видів озброєння».

Як завжди, жодних доказів цих «злочинів» російські ресурси не наводять, будуючи свої історії на розповідях одного місцевого мешканця, який зараз перебуває на окупованій території та чиє життя залежить від російських військових.

Систематично поширюючи подібну дезінформацію, кремль намагається виправдати продовження війни проти України та відвернути увагу світової спільноти від численних злочинів російських військ в Україні.