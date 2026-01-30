ЦПД развенчал российский фейк насчет "зверств ВСУ" в Мирнограде

Пропагандистские ресурсы РФ распространяют публикации о том, как украинские военные в течение года «целенаправленно морили голодом» население Мирнограда, обстреливая доставлявших продовольствие.
Главные тезисы
- Пропагандистские ресурсы РФ распространяют ложные публикации о “зверствах ВСУ” в Мирнограде для оправдания продолжения войны против Украины.
- Российский фейк основан на бездоказательных заявлениях и строится на рассказах одного местного жителя, зависящего от российских военных.
ЦПД фиксирует продолжение дезинформационной кампании о «зверствах ВСУ на Донбассе»
Кроме того, пропаганда утверждает, что мирное население города якобы стало «мишенью для всех видов вооружения».
Как всегда, никаких доказательств этих «преступлений» российские ресурсы не приводят, строя свои истории на рассказах одного местного жителя, находящегося сейчас на оккупированной территории и чья жизнь зависит от российских военных.
Систематически распространяя подобную дезинформацию, кремль пытается оправдать продолжение войны против Украины и отвлечь мировое сообщество от многочисленных преступлений российских войск в Украине.
