Россия распространяет фейк насчет "отзыва Данией F-16 из Украины в Гренландию"

ru-пропагандисты распространяют видео якобы датского телеканала TV2 Nord, где телеведущая Пиа Белтофт сообщает, что «Дания планирует забрать переданные Украине истребители F-16 и перебросить их в Гренландию из-за заявлений Трампа». Этот фейк опроверг Центр противодействия дезинформации.
Главные тезисы
- Пропагандисты распространяют фейк о предполагаемом отзыве истребителей F-16 из Украины в Гренландию со стороны Дании через видео отмеченного телеканала, однако информация не соответствует действительности.
- Центр противодействия дезинформации опроверг этот миф, подчеркнув отсутствие официальных заявлений о передаче F-16.
ЦПИ опроверг фейк РФ об «отзыве Данией F-16 из Украины в Гренландию»
На самом деле, эта информация не соответствует действительности. Пропагандисты взяли оригинальный выпуск TV2 Nord и заменили аудиодорожку сфабрикованной.
Фейк распространяется на нескольких языках, что свидетельствует о четкой скоординированной кампании.
Цель врага — создать впечатление, что западные партнеры готовы отказаться от поддержки Украины ради собственных интересов, а также взорвать доверие к союзникам и посеять сомнения в надежности военной помощи.
Ранее Центр опровергал фейк о «секретном соглашении» между Украиной, Германией и Францией по поводу отправки украинских войск в Гренландию.
