Россия распространяет фейк насчет "отзыва Данией F-16 из Украины в Гренландию"

ru-пропагандисты распространяют видео якобы датского телеканала TV2 Nord, где телеведущая Пиа Белтофт сообщает, что «Дания планирует забрать переданные Украине истребители F-16 и перебросить их в Гренландию из-за заявлений Трампа». Этот фейк опроверг Центр противодействия дезинформации.

ЦПИ опроверг фейк РФ об «отзыве Данией F-16 из Украины в Гренландию»

На самом деле, эта информация не соответствует действительности. Пропагандисты взяли оригинальный выпуск TV2 Nord и заменили аудиодорожку сфабрикованной.

Никаких новостей об отзыве F-16 нет ни на официальном сайте телеканала, ни в его соцсетях. Министерство обороны Дании также не делало подобных заявлений. Поделиться

Фейк распространяется на нескольких языках, что свидетельствует о четкой скоординированной кампании.

Цель врага — создать впечатление, что западные партнеры готовы отказаться от поддержки Украины ради собственных интересов, а также взорвать доверие к союзникам и посеять сомнения в надежности военной помощи.