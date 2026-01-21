Россия распространяет фейк насчет "отзыва Данией F-16 из Украины в Гренландию"
Категория
Мир
Дата публикации

Россия распространяет фейк насчет "отзыва Данией F-16 из Украины в Гренландию"

ЦПД
F-16
Read in English
Читати українською

ru-пропагандисты распространяют видео якобы датского телеканала TV2 Nord, где телеведущая Пиа Белтофт сообщает, что «Дания планирует забрать переданные Украине истребители F-16 и перебросить их в Гренландию из-за заявлений Трампа». Этот фейк опроверг Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Пропагандисты распространяют фейк о предполагаемом отзыве истребителей F-16 из Украины в Гренландию со стороны Дании через видео отмеченного телеканала, однако информация не соответствует действительности.
  • Центр противодействия дезинформации опроверг этот миф, подчеркнув отсутствие официальных заявлений о передаче F-16.

ЦПИ опроверг фейк РФ об «отзыве Данией F-16 из Украины в Гренландию»

На самом деле, эта информация не соответствует действительности. Пропагандисты взяли оригинальный выпуск TV2 Nord и заменили аудиодорожку сфабрикованной.

Никаких новостей об отзыве F-16 нет ни на официальном сайте телеканала, ни в его соцсетях. Министерство обороны Дании также не делало подобных заявлений.

Фейк распространяется на нескольких языках, что свидетельствует о четкой скоординированной кампании.

Цель врага — создать впечатление, что западные партнеры готовы отказаться от поддержки Украины ради собственных интересов, а также взорвать доверие к союзникам и посеять сомнения в надежности военной помощи.

Ранее Центр опровергал фейк о «секретном соглашении» между Украиной, Германией и Францией по поводу отправки украинских войск в Гренландию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ опровергли фейки РФ о захвате Константиновки и Родинского
Константиновка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ЦПД опровергли фейк РФ насчет подготовки Украиной "химической провокации"
ЦПД
оккупанты
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия распространяет новую волну фейковых ИИ-видео с "украинскими военными"
ЦПД
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?