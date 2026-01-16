Россия распространяет новую волну фейковых ИИ-видео с "украинскими военными"

Центр противодействия дезинформации фиксирует распространение новой волны российских ИИ-видео с якобы «украинскими военными из передовой».

Россия запускает в соцсети новые фейковые видео о ВСУ

В соцсетях, в частности в TikTok, распространяются сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых персонажи, выдающие себя за украинских военных с фронта, транслируют нарративы, созвучные с российской пропагандой.

Среди них утверждение о якобы отсутствии военных в ТЦК, сложной ситуации с обеспечением, неблагодарности власти и общества.

Для правдоподобия используются псевдореалистические заснеженные изображения, синтезированные голоса и эмоциональные обращения, создающие иллюзию «внутренней критики с фронта» для увеличения охватов. По-прежнему эти видео распространяются с вновь аккаунтов.

Цель таких видео — взорвать доверие к системе мобилизации, посеять недоверие между военными и гражданскими и деморализовать украинское общество. Поделиться

Ранее Центр сообщал об использовании российской пропаганды ШИ-контента для имитации «голосов военных» с целью дискредитации ВСУ и государственных институций.