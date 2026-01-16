Россия распространяет новую волну фейковых ИИ-видео с "украинскими военными"

Центр противодействия дезинформации фиксирует распространение новой волны российских ИИ-видео с якобы «украинскими военными из передовой».
Главные тезисы
- Российская пропаганда распространяет новую волну фейковых ИИ-видео, изображающих 'украинских военных из передовой'.
- Используются псевдореалистические изображения и искусственно синтезированные голоса для создания иллюзии “внутренней критики с фронта”.
Россия запускает в соцсети новые фейковые видео о ВСУ
В соцсетях, в частности в TikTok, распространяются сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых персонажи, выдающие себя за украинских военных с фронта, транслируют нарративы, созвучные с российской пропагандой.
Среди них утверждение о якобы отсутствии военных в ТЦК, сложной ситуации с обеспечением, неблагодарности власти и общества.
Для правдоподобия используются псевдореалистические заснеженные изображения, синтезированные голоса и эмоциональные обращения, создающие иллюзию «внутренней критики с фронта» для увеличения охватов. По-прежнему эти видео распространяются с вновь аккаунтов.
Ранее Центр сообщал об использовании российской пропаганды ШИ-контента для имитации «голосов военных» с целью дискредитации ВСУ и государственных институций.
