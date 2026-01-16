Россия распространяет новую волну фейковых ИИ-видео с "украинскими военными"
Категория
Мир
Дата публикации

Россия распространяет новую волну фейковых ИИ-видео с "украинскими военными"

ЦПД
ВСУ
Читати українською

Центр противодействия дезинформации фиксирует распространение новой волны российских ИИ-видео с якобы «украинскими военными из передовой».

Главные тезисы

  • Российская пропаганда распространяет новую волну фейковых ИИ-видео, изображающих 'украинских военных из передовой'.
  • Используются псевдореалистические изображения и искусственно синтезированные голоса для создания иллюзии “внутренней критики с фронта”.

Россия запускает в соцсети новые фейковые видео о ВСУ

В соцсетях, в частности в TikTok, распространяются сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых персонажи, выдающие себя за украинских военных с фронта, транслируют нарративы, созвучные с российской пропагандой.

Среди них утверждение о якобы отсутствии военных в ТЦК, сложной ситуации с обеспечением, неблагодарности власти и общества.

Для правдоподобия используются псевдореалистические заснеженные изображения, синтезированные голоса и эмоциональные обращения, создающие иллюзию «внутренней критики с фронта» для увеличения охватов. По-прежнему эти видео распространяются с вновь аккаунтов.

Цель таких видео — взорвать доверие к системе мобилизации, посеять недоверие между военными и гражданскими и деморализовать украинское общество.

Ранее Центр сообщал об использовании российской пропаганды ШИ-контента для имитации «голосов военных» с целью дискредитации ВСУ и государственных институций.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские студии вместе с Минобороны и ГРУ создают фейковые видео о ВСУ — ЦПД
ЦПД
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия снимает фейковые видео с актерами о действиях ВСУ на Курщине
Курщина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис
Российские боты распространяют фейковые видео для дискредитации Камалы Гаррис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?