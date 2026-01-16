Росія поширює нову хвилю фейкових ШІ-відео з "українськими військовими"
Росія поширює нову хвилю фейкових ШІ-відео з "українськими військовими"

Центр протидії дезінформації фіксує поширення нової хвилі російських ШІ-відео з нібито «українськими військовими з передової».

Головні тези:

  • Росія запускає нову хвилю фейкових ШІ-відео з нібито українськими військовими на фронті.
  • Ці відео мають за мету посіяти недовіру між військовими й цивільними, а також деморалізувати українське суспільство.
  • Використані псевдореалістичні зображення та штучно синтезовані голоси для створення ілюзії “внутрішньої критики з фронту”.

Росія запускає у соцмережі нові фейкові відео про ЗСУ

У соцмережах, зокрема в TikTok, поширюються згенеровані штучним інтелектом відео, в яких персонажі, що видають себе за українських військових «з фронту», транслюють наративи, співзвучні з російською пропагандою.

Серед них твердження про нібито відсутність військових у ТЦК, складну ситуацію із забезпеченням, невдячність влади та суспільства тощо.

Для правдоподібності використовуються псевдореалістичні засніжені зображення, синтезовані голоси та емоційні звернення, які мають створити ілюзію «внутрішньої критики з фронту» для збільшення охоплень. Як і раніше, ці відео поширюються з новостворених акаунтів. 

Мета таких відео — підірвати довіру до системи мобілізації, посіяти недовіру між військовими й цивільними та деморалізувати українське суспільство.

Раніше Центр повідомляв про використання російською пропагандою ШІ-контенту для імітації «голосів військових» з метою дискредитації ЗСУ та державних інституцій.

