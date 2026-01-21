Росія поширює фейк щодо "відкликання Данією F-16 з України до Гренландії"
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія поширює фейк щодо "відкликання Данією F-16 з України до Гренландії"

Центр протидії дезінформації
F-16
Read in English

ru-пропагандисти поширюють відео нібито данського телеканалу TV2 Nord, де телеведуча Піа Белтофт буцімто повідомляє, що «Данія планує забрати передані Україні винищувачі F-16 та перекинути їх до Гренландії через заяви Трампа». Цей фейк спростував Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Фейк про відкликання винищувачів F-16 з України до Гренландії було спростовано Центром протидії дезінформації.
  • Пропагандисти роздули інформацію про відсутність офіційного підтвердження щодо заборони військової допомоги Україні з боку Данії.

ЦПД спростував фейк РФ про «відкликання Данією F-16 з України до Гренландії»

Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Пропагандисти взяли оригінальний випуск TV2 Nord та замінили аудіодоріжку на сфабриковану.

Жодних новин про відкликання F-16 немає ані на офіційному сайті телеканалу, ані в його соцмережах. Міністерство оборони Данії також не робило подібних заяв.

Фейк розповсюджується кількома мовами, що свідчить про чітку скоординовану кампанію.

Мета ворога — створити враження, що західні партнери готові відмовитися від підтримки України заради власних інтересів, а також підірвати довіру до союзників і посіяти сумніви щодо надійності військової допомоги.

Раніше Центр спростовував фейк про «секретну угоду» між Україною, Німеччиною та Францією щодо відправлення українських військ до Гренландії.

