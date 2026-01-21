Росія поширює фейк щодо "відкликання Данією F-16 з України до Гренландії"

ru-пропагандисти поширюють відео нібито данського телеканалу TV2 Nord, де телеведуча Піа Белтофт буцімто повідомляє, що «Данія планує забрати передані Україні винищувачі F-16 та перекинути їх до Гренландії через заяви Трампа». Цей фейк спростував Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Фейк про відкликання винищувачів F-16 з України до Гренландії було спростовано Центром протидії дезінформації.
- Пропагандисти роздули інформацію про відсутність офіційного підтвердження щодо заборони військової допомоги Україні з боку Данії.
ЦПД спростував фейк РФ про «відкликання Данією F-16 з України до Гренландії»
Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Пропагандисти взяли оригінальний випуск TV2 Nord та замінили аудіодоріжку на сфабриковану.
Фейк розповсюджується кількома мовами, що свідчить про чітку скоординовану кампанію.
Мета ворога — створити враження, що західні партнери готові відмовитися від підтримки України заради власних інтересів, а також підірвати довіру до союзників і посіяти сумніви щодо надійності військової допомоги.
Раніше Центр спростовував фейк про «секретну угоду» між Україною, Німеччиною та Францією щодо відправлення українських військ до Гренландії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-