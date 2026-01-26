ВСУ опровергли фейк насчет оккупации Россией Орехово-Васильевки на Донеччине

Украинские военные опровергли информацию о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом Орехово-Васильевка в Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские военные опровергли фейк об оккупации Орехово-Васильевки на Донецкой области и подтвердили, что украинские подразделения продолжают удерживать занимаемые позиции в районе населенного пункта.
- Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады активно отражают атаки противника и наносят ему урон в живой силе, несмотря на давление со стороны оккупационных войск.
За Орехово-Васильевку на Донеччине идут бои
Об этом сообщает Группировка войск "Восток".
Так, распространенные отдельными информационными ресурсами данные не соответствуют действительности. Украинские подразделения продолжают находиться в районе населённого пункта и удерживают занимаемые позиции.
В частности, военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады отражают атаки противника и наносят ему урон в живой силе, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.
В группировке "Восход" также призвали представителей медиа и администраторов информационных ресурсов проверять информацию и пользоваться исключительно официальными источниками.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-