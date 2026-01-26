ВСУ опровергли фейк насчет оккупации Россией Орехово-Васильевки на Донеччине
ВСУ опровергли фейк насчет оккупации Россией Орехово-Васильевки на Донеччине

ВСУ опровергли фейк насчет оккупации Россией Орехово-Васильевки на Донеччине
Украинские военные опровергли информацию о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом Орехово-Васильевка в Донецкой области.

  • Украинские военные опровергли фейк об оккупации Орехово-Васильевки на Донецкой области и подтвердили, что украинские подразделения продолжают удерживать занимаемые позиции в районе населенного пункта.
  • Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады активно отражают атаки противника и наносят ему урон в живой силе, несмотря на давление со стороны оккупационных войск.

За Орехово-Васильевку на Донеччине идут бои

Об этом сообщает Группировка войск "Восток".

Так, распространенные отдельными информационными ресурсами данные не соответствуют действительности. Украинские подразделения продолжают находиться в районе населённого пункта и удерживают занимаемые позиции.

В частности, военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады отражают атаки противника и наносят ему урон в живой силе, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.

В войсках отметили, что обстановка на этом участке фронта остается сложной и динамичной, однако заявления о полной оккупации Орехово-Васильевки преждевременны и некорректны.

В группировке "Восход" также призвали представителей медиа и администраторов информационных ресурсов проверять информацию и пользоваться исключительно официальными источниками.

