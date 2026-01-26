ЗСУ спростували фейк щодо окупації Росією Оріхово-Василівки на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ спростували фейк щодо окупації Росією Оріхово-Василівки на Донеччині

ЗСУ
Read in English
Джерело:  online.ua

Українські військові спростували інформацію про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом Оріхово-Василівка в Донецькій області.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ спростували поширений фейк про окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині.
  • За даними військового угруповання "Схід", українські підрозділи продовжують утримувати займані позиції в районі населеного пункту.
  • Українські військовослужбовці відбивають атаки противника та завдають втрат у нього втратах, попри значний тиск з боку окупаційних військ.

За Оріхово-Василівку на Донеччині йдуть бої

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".

Так, поширені окремими інформаційними ресурсами дані не відповідають дійсності. Українські підрозділи продовжують перебувати в районі населеного пункту та утримують займані позиції.

Зокрема, військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника та завдають йому втрат у живій силі, попри значний тиск з боку окупаційних військ.

У військах зазначили, що обстановка на цій ділянці фронту залишається складною та динамічною, однак заяви про повну окупацію Оріхово-Василівки є передчасними та некоректними.

В угрупованні "Схід" також закликали представників медіа й адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти інформацію та користуватися виключно офіційними джерелами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЦПД спростували фейк РФ щодо підготовки Україною "хімічної провокації"
Центр протидії дезінформації
окупанти
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія поширює нову хвилю фейкових ШІ-відео з "українськими військовими"
Центр протидії дезінформації
ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія поширює фейк щодо "відкликання Данією F-16 з України до Гренландії"
Центр протидії дезінформації
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?