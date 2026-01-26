ЗСУ спростували фейк щодо окупації Росією Оріхово-Василівки на Донеччині

Українські військові спростували інформацію про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом Оріхово-Василівка в Донецькій області.

За Оріхово-Василівку на Донеччині йдуть бої

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".

Так, поширені окремими інформаційними ресурсами дані не відповідають дійсності. Українські підрозділи продовжують перебувати в районі населеного пункту та утримують займані позиції.

Зокрема, військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника та завдають йому втрат у живій силі, попри значний тиск з боку окупаційних військ.

У військах зазначили, що обстановка на цій ділянці фронту залишається складною та динамічною, однак заяви про повну окупацію Оріхово-Василівки є передчасними та некоректними.

В угрупованні "Схід" також закликали представників медіа й адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти інформацію та користуватися виключно офіційними джерелами.