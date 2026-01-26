ЗСУ спростували фейк щодо окупації Росією Оріхово-Василівки на Донеччині

Українські військові спростували інформацію про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом Оріхово-Василівка в Донецькій області.
Головні тези:
- Українські ЗСУ спростували поширений фейк про окупацію Оріхово-Василівки на Донеччині.
- За даними військового угруповання "Схід", українські підрозділи продовжують утримувати займані позиції в районі населеного пункту.
- Українські військовослужбовці відбивають атаки противника та завдають втрат у нього втратах, попри значний тиск з боку окупаційних військ.
За Оріхово-Василівку на Донеччині йдуть бої
Про це повідомляє Угруповання військ "Схід".
Так, поширені окремими інформаційними ресурсами дані не відповідають дійсності. Українські підрозділи продовжують перебувати в районі населеного пункту та утримують займані позиції.
Зокрема, військовослужбовці 30-ї окремої механізованої бригади відбивають атаки противника та завдають йому втрат у живій силі, попри значний тиск з боку окупаційних військ.
В угрупованні "Схід" також закликали представників медіа й адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти інформацію та користуватися виключно офіційними джерелами.
