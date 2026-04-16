ЦПД раскрыл три сценария России для продолжения войны против Украины

Москва не имеет единого плана действий – там одновременно прорабатывают несколько вариантов развития событий, от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против НАТО. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
Главные тезисы
- Россия разработала три сценария продолжения войны против Украины, включая полномасштабную войну, замораживание конфликта и переход к гибридной агрессии против НАТО.
- Москва рассматривает возможность продолжения военных действий против Украины как минимум до 2028 года, планируя переход к гибридной войне с НАТО.
Россия разработала три сценария продолжения войны против Украины
Первый сценарий — продолжение полномасштабной войны, по меньшей мере, до 2028 года. Сейчас Россия делает ставку на весенне-летний штурм этого года.
Второй вариант — постепенный "дрейф" к прекращению огня и замораживанию конфликта.
Под него уже готовят почву: кремлевские пропагандисты формируют нарратив, что глава Кремля Путин был плохо информирован о ситуации на фронте, а война "зашла в тупик из-за действий вравших генералов".
Третий сценарий — продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии.
Конкретные инструменты, которые рассматривает Москва:
удары дронами по странам Балтии;
заброс малых диверсионных групп — по 20 человек — для проведения операций на их территориях;
информационное давление вокруг темы "военных заводов НАТО, угрожающих России".
Параллельно в России продвигают законопроект, позволяющий использовать армию в других странах для так называемой "защиты граждан России".
