ЦПД раскрыл три сценария России для продолжения войны против Украины
Источник:  KOVALENKO

Москва не имеет единого плана действий – там одновременно прорабатывают несколько вариантов развития событий, от продолжения боевых действий до замораживания конфликта и гибридной агрессии против НАТО. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Главные тезисы

  • Россия разработала три сценария продолжения войны против Украины, включая полномасштабную войну, замораживание конфликта и переход к гибридной агрессии против НАТО.
  • Москва рассматривает возможность продолжения военных действий против Украины как минимум до 2028 года, планируя переход к гибридной войне с НАТО.

Первый сценарий — продолжение полномасштабной войны, по меньшей мере, до 2028 года. Сейчас Россия делает ставку на весенне-летний штурм этого года.

Однако такой сценарий невозможен без новой волны мобилизации в России, говорит руководитель ЦПИ.

Второй вариант — постепенный "дрейф" к прекращению огня и замораживанию конфликта.

Под него уже готовят почву: кремлевские пропагандисты формируют нарратив, что глава Кремля Путин был плохо информирован о ситуации на фронте, а война "зашла в тупик из-за действий вравших генералов".

Третий сценарий — продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии.

Конкретные инструменты, которые рассматривает Москва:

  • удары дронами по странам Балтии;

  • заброс малых диверсионных групп — по 20 человек — для проведения операций на их территориях;

  • информационное давление вокруг темы "военных заводов НАТО, угрожающих России".

Параллельно в России продвигают законопроект, позволяющий использовать армию в других странах для так называемой "защиты граждан России".

