Россия не отказалась от идеи нападения на эстонскую Нарву — ЦПД
Россия может готовить вторжение на восток Эстонии – в город Нарву, для чего развернула в соцсетях пропагандистскую кампанию. Спецслужбы страны видят повторение сценария по образцу событий 2014 года в Украине.

Главные тезисы

  • Эстонские спецслужбы видят угрозу подготовки к возможному вторжению России в Нарву.
  • Российская пропаганда активно поддерживает идею провозглашения 'Народной республики Нарва' в соцсетях.

Россия готовится напасть на эстонскую Нарву

Уже несколько недель российские каналы в соцсетях пропагандируют идею провозглашения "Народной республики Нарва". Нарва — пограничный город на востоке Эстонии, в котором проживают около 50 тыс человек, причем 90% из них — русскоязычные.

Эстонские спецслужбы видят в этой кампании возможную подготовку к вторжению, подобному началу российской агрессии в Украине весной 2014 года.

С начала марта в соцсетях появляются призывы по раздаче листовок, актов саботажа и вооружения для провозглашения "Народной республики Нарва".

Пропагандисты призывают к вооруженной борьбе под лозунгами "Русские, мы не одиноки!" и "От Нарвы до Пюсси (город на северо-востоке Эстонии — ред.) простирается русская земля". Также публикуются карты и флаги якобы "Народной республики".

Марта Тууле, представитель Эстонской службы безопасности Капо, сообщила, что эти сообщения в соцсетях являются дезинформационной кампанией, направленной на то, чтобы посеять смятение и расколоть общественную сплоченность.

Такие способы уже применялись в Эстонии и остальных странах. Это простой и недорогой способ запугать и дестабилизировать общество. Это провокация и участие в ней может иметь уголовные последствия.

Издание со ссылкой на источники в эстонских спецслужбах пишет, что "не случайно эта кампания начинается именно сейчас, когда внимание мира приковано к Ирану".

Пока не ясно, для чего именно предназначена эта нарративная линия. Однако мы не можем исключать, что ею готовится российское вторжение по образцу 2014 года в Украине.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, подчеркнул, что, судя по анализу Bild по "нападению россиян на Нарву", Европа до сих пор живет в парадигме "старой войны с танковыми колоннами", и игнорирует новые сценарии агрессии, которые будут применены РФ.

Два года назад, год назад и даже в этом году я писал, что Россия готовит сценарии агрессии в Балтии, и основная часть агрессивных действий против Европы может относиться к применению БПЛА и ракет. Сначала агрессия в воздухе, потом — штурмовые группы, диверсии, и только потом все остальное.

Руководитель ЦПИ отметил, что европейские журналисты "мыслят крайне линейно" и готовят жителей стран Евросоюза к менее реалистичным угрозам, чем есть на самом деле.

