В Германии эксперты смоделировали нападение РФ на Литву — каким может быть результат

В Германии провели учения, имитирующие вторжение России в Литву. Их результаты оказались неутешительными — Москва способна добиться поставленных целей в считанные дни.

Вероятное нападение РФ на Литву: достигнет ли Москва результата

Штабная игра, организованная Немецким центром военных игр Университета Гельмута-Шмидта Вооруженных сил Германии, стала предметом горячих обсуждений еще до того, как были опубликованы ее результаты.

В учениях приняли участие 16 бывших чиновников Германии и НАТО, законодателей и известных экспертов по безопасности, которые разыгрывали сценарий, действие которого происходит в октябре 2026 года.

В ходе учений Россия использовала повод гуманитарного кризиса в российском Калининграде, чтобы захватить литовский город Мариямполе. Идея "гуманитарной миссии" оказалась достаточной, чтобы США отказались привлекать статью 5 Соглашения НАТО, призывающую к союзнической помощи.

В конце концов, Германия оказалась нерешительной, а Польша, хоть и проводила мобилизацию, не направила войска через границу в Литву. Немецкая бригада, уже развернутая в Литве, не вмешалась, отчасти потому, что Россия использовала беспилотники для минирования дорог, ведущих с ее базы.

Сдерживание зависит не только от возможностей, но и от того, что враг думает о нашей воле, и в этой военной игре мои "русские коллеги" и я знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы, — сказал Франц-Стефан Гади, военный аналитик из Вены, игравший начальника российского генерального штаба.

В этих военных играх, в отсутствие американского лидерства, России удалось в течение нескольких дней подорвать доверие к НАТО и установить господство над странами Балтии, развернув силы численностью всего около 15 тысяч военнослужащих.

В реальной жизни Литва и другие союзники имели достаточно разведывательных предупреждений, чтобы избежать этого сценария, сказал контрадмирал Гедрюс Пременецкас, начальник штаба обороны Литвы.

По его словам, даже без союзников, собственные вооруженные силы Литвы смогли бы справиться с ограниченной угрозой Мариямполе.