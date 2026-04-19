ПВО ликвидировала 203 цели во время отражения атаки РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 18-19 апреля российские оккупанты совершали нападение на Украину 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 18 локациях.
ПВО объявила результаты своей работы
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ, Донецк ВОТ, Гвардейское ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 150 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве российских БПЛА.
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-