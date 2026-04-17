Путин выбрал новый дедлайн для захвата Донбасса

Российский диктатор Владимир Путин готовит новое весенне-летнее наступление на юго-востоке Украины, привлекает стратегический резерв и намерен усилить свою группировку более чем 20 тысячами военными. Кроме того, глава Кремля отдал приказ армии РФ захватить Донбасс до сентября 2026 года.

Что известно о новых планах Путина — данные ГУР

Важные предупреждения озвучил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Согласно данным украинских разведчиков, страна-агрессорка привлекает стратегический резерв, а также добавляет около 20 тысяч военных к своей группировке в Украине.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день она достигает около 680 тысяч человек.

Скибицкий также обратил внимание на то, что Путин отдал приказ своим войскам захватить весь Донбасс до сентября.

Ни для кого не секрет, что в последние недели российские войска наращивают удары баллистическими ракетами по украинским городам.

ГУР удалось узнать, что враг производит около 60 ракет "Искандер" в месяц, а также активно наращивает возможности пусковых установок.

Несмотря на это, военная разведка не скрывает, что Украине до сих пор не хватает достаточного количества современных систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, чтобы прикрыть всю территорию страны.