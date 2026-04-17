Путин может начать войну против Европы весной 2026 года — эксперт
Категория
Политика
Дата публикации

Путин
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Как считает эксперт The Washington Post Дэвид Игнатиус, уже в ближайшие недели российский диктатор Владимир Путин может начать вторжение в одну или несколько стран Европы, поскольку война против Украины загнала Кремль в тупик.

Главные тезисы

  • Путин может воспользоваться моментом, пока Европа еще не успела перевооружиться.
  • Он также хочет доказать, что статья 5 НАТО потеряла свою силу.

Чего дальше ждать от Путина

Эксперт обращает внимание на то, что российская экономика оказалась в критическом состоянии, а о победе в войне с Украиной нечего и мечтать.

По мнению Дэвида Игнатиуса, именно в этот сверхсложный для Кремля период Путин может решиться на катастрофическую эскалацию.

В первую очередь, диктатор может начать войну против Европы. Почему именно сейчас? Дело в том, что европейские страны не успели полностью перевооружиться, а заявления и действия президента США Дональд Трамп создают раскол в НАТО.

Своим прогнозом также поделился экс-сотрудник национальной разведки США в России Юджин Румер:

Вторгнувшись в Украину под ложным поводом необходимости обеспечить безопасность своего западного фланга, Россия готова выйти из войны менее защищенной, более разъяренной и более опасной для Европы, чем до войны.

По мнению эксперта, российский диктатор действительно любит рисковать, потому и сейчас может пойти ва-банк.

И он вполне может решить, что его окно возможностей бросить вызов НАТО и навязать новый порядок закрывается, — объяснил Игнатиус.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?