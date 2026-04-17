Путин может начать войну против Европы весной 2026 года — эксперт

Как считает эксперт The Washington Post Дэвид Игнатиус, уже в ближайшие недели российский диктатор Владимир Путин может начать вторжение в одну или несколько стран Европы, поскольку война против Украины загнала Кремль в тупик.

Чего дальше ждать от Путина

Эксперт обращает внимание на то, что российская экономика оказалась в критическом состоянии, а о победе в войне с Украиной нечего и мечтать.

По мнению Дэвида Игнатиуса, именно в этот сверхсложный для Кремля период Путин может решиться на катастрофическую эскалацию.

В первую очередь, диктатор может начать войну против Европы. Почему именно сейчас? Дело в том, что европейские страны не успели полностью перевооружиться, а заявления и действия президента США Дональд Трамп создают раскол в НАТО.

Своим прогнозом также поделился экс-сотрудник национальной разведки США в России Юджин Румер:

Вторгнувшись в Украину под ложным поводом необходимости обеспечить безопасность своего западного фланга, Россия готова выйти из войны менее защищенной, более разъяренной и более опасной для Европы, чем до войны.

По мнению эксперта, российский диктатор действительно любит рисковать, потому и сейчас может пойти ва-банк.