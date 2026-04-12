Категория
Мир
Дата публикации

СМИ заметили изменения вокруг резиденции Путина на Валдае

Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Как удалось узнать журналистам, вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с системами ПВО "Панцирь". Этот процесс проходил в течение марта. Что важно понимать, в общей сложности их там теперь аж 27.

Главные тезисы

  • Именно в этой резиденции часто находится Алина Кабаева с сыновьями Путина.
  • Многие башни уже оборудовали ЗРК.

Российское бюро "Радио Свобода" внимательно проанализировало спутниковые снимки Planet.com и пришло к выводу, что строительство 7 башен стартовало 17 марта.

Что важно понимать, именно в тот день Минобороны РФ заявило о сбитии 4 украинских дронов над Ленинградской областью.

По словам журналистов, часть новых башен уже оборудовали зенитно-ракетными комплексами.

СМИ обращают внимание на то, что системы ПВО у резиденции ПВО разместили двумя кольцами разного радиуса, аналогично системе обороны вокруг Москвы.

В резиденции на Валдае, как ранее выяснили журналисты Радио Свобода, много времени проводит Алина Кабаева с сыновьями Путина, а для самого российского президента там построили одну из точных копий его кремлевского кабинета.

Следует также напомнить, что более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов из ЗРК "Панцирь" были построены на территории и по периметру особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Что важно понимать, именно там страна-агрессорка производит БПЛА "Герань" — модифицированные версии иранских "Шахедов".

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?