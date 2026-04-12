СМИ заметили изменения вокруг резиденции Путина на Валдае

Как удалось узнать журналистам, вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с системами ПВО "Панцирь". Этот процесс проходил в течение марта. Что важно понимать, в общей сложности их там теперь аж 27.

Российское бюро "Радио Свобода" внимательно проанализировало спутниковые снимки Planet.com и пришло к выводу, что строительство 7 башен стартовало 17 марта.

Что важно понимать, именно в тот день Минобороны РФ заявило о сбитии 4 украинских дронов над Ленинградской областью.

По словам журналистов, часть новых башен уже оборудовали зенитно-ракетными комплексами.

СМИ обращают внимание на то, что системы ПВО у резиденции ПВО разместили двумя кольцами разного радиуса, аналогично системе обороны вокруг Москвы.

В резиденции на Валдае, как ранее выяснили журналисты Радио Свобода, много времени проводит Алина Кабаева с сыновьями Путина, а для самого российского президента там построили одну из точных копий его кремлевского кабинета.

Следует также напомнить, что более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов из ЗРК "Панцирь" были построены на территории и по периметру особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.