Как удалось узнать журналистам, вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с системами ПВО "Панцирь". Этот процесс проходил в течение марта. Что важно понимать, в общей сложности их там теперь аж 27.
Главные тезисы
- Именно в этой резиденции часто находится Алина Кабаева с сыновьями Путина.
- Многие башни уже оборудовали ЗРК.
Путин пытается спрятаться за ПВО
Российское бюро "Радио Свобода" внимательно проанализировало спутниковые снимки Planet.com и пришло к выводу, что строительство 7 башен стартовало 17 марта.
Что важно понимать, именно в тот день Минобороны РФ заявило о сбитии 4 украинских дронов над Ленинградской областью.
По словам журналистов, часть новых башен уже оборудовали зенитно-ракетными комплексами.
СМИ обращают внимание на то, что системы ПВО у резиденции ПВО разместили двумя кольцами разного радиуса, аналогично системе обороны вокруг Москвы.
Следует также напомнить, что более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами, а также несколько подиумов из ЗРК "Панцирь" были построены на территории и по периметру особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.
Что важно понимать, именно там страна-агрессорка производит БПЛА "Герань" — модифицированные версии иранских "Шахедов".
