ЗМІ помітили зміни навколо резиденції Путіна на Валдаї

Як вдалося дізнатися журналістам, навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї збудували сім нових башт із системами ППО "Панцир". Цей процес відбувався протягом березня. Що важливо розуміти, загалом їх там тепер аж 27.

Путін намагається сховатися за ППО

Російське бюро "Радіо Свобода" уважно проаналізувало супутникові знімки Planet.соm та дійшло висновку, що будівництво 7 башт стартувало 17 березня.

Що важливо розуміти, саме того дня Міноборони РФ заявило про збиття 4 українських дронів над Ленінградською областю.

За словами журналістів, частину з нових башт уже обладнали зенітно-ракетними комплексами.

ЗМІ звертають увагу на те, що системи ППО біля резиденції ППО розмістили двома кільцями різного радіуса, аналогічно системі оборони навколо Москви.

У резиденції на Валдаї, як раніше з'ясували журналісти "Радіо Свобода", багато часу проводить Аліна Кабаєва з синами Путіна, а для самого російського президента там побудували одну з точних копій його кремлівського кабінету.

Варто також нагадати, що понад 20 веж з великокаліберними кулеметами, а також кілька подіумів із ЗРК "Панцир" було споруджено на території та по периметру особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані.