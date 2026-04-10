Зеленський пояснив, скільки солдатів знадобиться Путіну для захоплення Донбасу
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський пояснив, скільки солдатів знадобиться Путіну для захоплення Донбасу

Володимир Зеленський
Зеленський вказав на безвихідне становище Путіна
Read in English

Для повної окупації Донбасу російський диктатор Володимир Путін повинен буде пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Путін уже програє війну Україні, однак не хоче цього визнавати.
  • Він використовує команду Трампа для посилення тиску на Київ.

Зеленський вказав на безвихідне становище Путіна

Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави вкотре нагадав, що армія РФ зазнає аномальних втрат на полі бою.

Ба більше, ворог уже давно відчуває дефіцит добре підготовлених військових, які могли б проводити наступ.

Саме тому Путін робить все можливе, щоб знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога.

До прикладу, диктатор намагається схилити Україну до здачі Донбасу, залучаючи до цього тиску команду президента США Дональда Трампа.

Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей — залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для Путіна, — пояснив Зеленський.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?