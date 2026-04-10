Зеленський пояснив, скільки солдатів знадобиться Путіну для захоплення Донбасу

Для повної окупації Донбасу російський диктатор Володимир Путін повинен буде пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський.

Зеленський вказав на безвихідне становище Путіна

Я вважаю, що Путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави вкотре нагадав, що армія РФ зазнає аномальних втрат на полі бою.

Ба більше, ворог уже давно відчуває дефіцит добре підготовлених військових, які могли б проводити наступ.

Саме тому Путін робить все можливе, щоб знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога.

До прикладу, диктатор намагається схилити Україну до здачі Донбасу, залучаючи до цього тиску команду президента США Дональда Трампа.