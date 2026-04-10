Зеленський пояснив, скільки солдатів знадобиться Путіну для захоплення Донбасу

Для повної окупації Донбасу російський диктатор Володимир Путін повинен буде пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Путін уже програє війну Україні, однак не хоче цього визнавати.
- Він використовує команду Трампа для посилення тиску на Київ.
Зеленський вказав на безвихідне становище Путіна
Глава держави вкотре нагадав, що армія РФ зазнає аномальних втрат на полі бою.
Ба більше, ворог уже давно відчуває дефіцит добре підготовлених військових, які могли б проводити наступ.
Саме тому Путін робить все можливе, щоб знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога.
До прикладу, диктатор намагається схилити Україну до здачі Донбасу, залучаючи до цього тиску команду президента США Дональда Трампа.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-