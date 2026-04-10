Трамп влаштував розбірки з Рютте через рішення НАТО

Згідно з даними видання Politico, генсеку НАТО Марку Рютте довелося вислуховувати скарги президента США Дональда Трампа на адресу членів блоку після того, як останні не захотіли допомагати Штатам у війні на Близькому Сході.

Трамп знову скаржиться на НАТО

За словами інсайдерів, американський лідер не приховував свого обурення під час зустрічі з Марком Рютте у Білому домі, яка відбулася 8 квітня.

Трамп продовжує бідкатися, що не отримав підтримки від членів Альянсу після того, як розпочав війну на Близькому Сході.

Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ. Трамп судячи з усього, погрожував зробити що завгодно, — розповіло ЗМІ одне з анонімних джерел.

Глава Білого дому натякнув Марку Рютте, що налаштований поквитатися зі своїми союзникам, однак не пояснив, як саме.

Ще один інсайдер зазначив, що генсек НАТО терпляче вислуховував скарги Трампа та фактично дозволив останньому "випустити пару".