Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп влаштував розбірки з Рютте через рішення НАТО

Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, генсеку НАТО Марку Рютте довелося вислуховувати скарги президента США Дональда Трампа на адресу членів блоку після того, як останні не захотіли допомагати Штатам у війні на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Трамп не може пробачити країнам НАТО їхньої бездіяльності під час війни проти Ірану.
  • Президент США заявив, що хоче помститися членам Альянсу.

За словами інсайдерів, американський лідер не приховував свого обурення під час зустрічі з Марком Рютте у Білому домі, яка відбулася 8 квітня.

Трамп продовжує бідкатися, що не отримав підтримки від членів Альянсу після того, як розпочав війну на Близькому Сході.

Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ. Трамп судячи з усього, погрожував зробити що завгодно, — розповіло ЗМІ одне з анонімних джерел.

Глава Білого дому натякнув Марку Рютте, що налаштований поквитатися зі своїми союзникам, однак не пояснив, як саме.

Ще один інсайдер зазначив, що генсек НАТО терпляче вислуховував скарги Трампа та фактично дозволив останньому "випустити пару".

Під час зустрічі Трамп також скаржився на те, що деякі країни НАТО заборонили американським літакам використовувати військові бази на їхній території, які, на його думку, існують завдяки щедрості Америки.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?