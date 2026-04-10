Путін згодився на пропозицію Зеленського — президент України відреагував
Глава держави Володимир Зеленський публічно пообіцяв "дзеркальні кроки" у відповідь на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним “великоднє перемир'я” у війні Росії проти України.

Головні тези:

  • Путін не визнає той факт, що саме Зеленський першим запропонував “великоднє перемир'я”.
  • Президент України наголосив, що налаштований діяти відповідно.

Україна готова до припинення вогню

У Кремлі заявили, що Путін оголосив перемир'я з 16.00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Окрім того, у команді російського диктатора цинічно додали, що розраховують на бажання України наслідуватиме приклад Москви щодо перемир'я.

Що цікаво, Путін цинічно ігнорує той факт, що це була ініціатива саме президента України Володимира Зеленського.

Останній уже відреагував на рішення глави Кремля підтримати його пропозицію щодо тимчасового припинення вогню у святкові дні:

Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня.

Володимир Зеленський

