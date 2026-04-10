Путін згодився на пропозицію Зеленського — президент України відреагував

Глава держави Володимир Зеленський публічно пообіцяв "дзеркальні кроки" у відповідь на оголошене російським диктатором Володимиром Путіним “великоднє перемир'я” у війні Росії проти України.

Україна готова до припинення вогню

У Кремлі заявили, що Путін оголосив перемир'я з 16.00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Окрім того, у команді російського диктатора цинічно додали, що розраховують на бажання України наслідуватиме приклад Москви щодо перемир'я.

Що цікаво, Путін цинічно ігнорує той факт, що це була ініціатива саме президента України Володимира Зеленського.

Останній уже відреагував на рішення глави Кремля підтримати його пропозицію щодо тимчасового припинення вогню у святкові дні: