Путин согласился на предложение Зеленского — президент Украины отреагировал

Глава государства Владимир Зеленский публично пообещал "зеркальные шаги" в ответ на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным “пасхальное перемирие” в войне России против Украины.
Главные тезисы
- Путин не признает тот факт, что именно Зеленский первым предложил пасхальное перемирие.
- Президент Украины подчеркнул, что настроен действовать соответственно.
Украина готова к прекращению огня
В Кремле заявили, что Путин объявил перемирие с 16.00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Кроме того, в команде российского диктатора цинично добавили, что рассчитывают на желание Украины последовать примеру Москвы относительно перемирия.
Что интересно, Путин цинично игнорирует тот факт, что это была инициатива президента Украины Владимира Зеленского.
Последний уже отреагировал на решение главы Кремля поддержать его предложение о временном прекращении огня в праздничные дни:
