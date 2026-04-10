Категория
Украина
Дата публикации

Путин согласился на предложение Зеленского — президент Украины отреагировал

Владимир Зеленский
Зеленский
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский публично пообещал "зеркальные шаги" в ответ на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным “пасхальное перемирие” в войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Путин не признает тот факт, что именно Зеленский первым предложил пасхальное перемирие.
  • Президент Украины подчеркнул, что настроен действовать соответственно.

Украина готова к прекращению огня

В Кремле заявили, что Путин объявил перемирие с 16.00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Кроме того, в команде российского диктатора цинично добавили, что рассчитывают на желание Украины последовать примеру Москвы относительно перемирия.

Что интересно, Путин цинично игнорирует тот факт, что это была инициатива президента Украины Владимира Зеленского.

Последний уже отреагировал на решение главы Кремля поддержать его предложение о временном прекращении огня в праздничные дни:

Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня во время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин теряет сотни миллионов долларов из-за ударов Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины
Путин якобы изменил свое решение о "пасхальном перемирии"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПС ВСУ подтвердили попадание 14 российских БпЛА в Украине
Воздушные Силы ВСУ
Атака России на Украину – какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?