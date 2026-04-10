ПС ВСУ подтвердили попадание 14 российских БпЛА в Украине

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 9-10 апреля российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 128 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Атака России на Украину — какие последствия

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 9 апреля.

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 85 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 113 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.