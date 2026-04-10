ПС ЗСУ підтвердили влучання 14 російських БпЛА в Україні

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 квітня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Атака Росії на Україну — які наслідки

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 9 квітня.

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 85 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 113 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

