ПС ЗСУ підтвердили влучання 14 російських БпЛА в Україні

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 9-10 квітня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 128 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Атака Росії на Україну — які наслідки
Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 9 квітня.
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 85 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-