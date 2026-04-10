Путін оголосив "великоднє перемир'я" у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", яке, мовляв, триватиме півтори доби. Що важливо розуміти, раніше главу Кремля до припинення бойових дій у святкові дні закликав український лідер Володимир Зеленський, однак тоді Путін відкинув цю пропозицію.
Головні тези:
- Путін продовжує цинічно імітувати прагнення до миру.
- Православний Великдень відзначатиметься у неділю 12 квітня.
Путін нібито змінив своє рішення щодо "великоднього перемир'я"
У пресслужбі російського диктатора публічно оголосили, що перемир'я оголошується з 16.00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.
Ба більше, у команді Володимира Путіна цинічно додали, що розраховують на бажання України наслідуватиме приклад Москви щодо перемир'я.
Кремль ігнорує той факт, що це була ініціатива саме президента України Володимира Зеленського.
Що важливо розуміти, Путін наказав своїм окупаційним військам припинити бойові дії на період перемир'я, але бути готовими відповісти противнику.
