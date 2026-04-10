Путін оголосив "великоднє перемир'я" у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", яке, мовляв, триватиме півтори доби. Що важливо розуміти, раніше главу Кремля до припинення бойових дій у святкові дні закликав український лідер Володимир Зеленський, однак тоді Путін відкинув цю пропозицію.

У пресслужбі російського диктатора публічно оголосили, що перемир'я оголошується з 16.00 за московським часом 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Рішенням верховного головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації у зв'язку з наближенням православного свята Великодня оголошується перемир'я з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року, — мовиться в офіційній заяві.

Ба більше, у команді Володимира Путіна цинічно додали, що розраховують на бажання України наслідуватиме приклад Москви щодо перемир'я.

Кремль ігнорує той факт, що це була ініціатива саме президента України Володимира Зеленського.

Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме приклад Російської Федерації (з "великоднім перемир'ям), — безсоромно додали в пресслужбі російського диктатора.

Що важливо розуміти, Путін наказав своїм окупаційним військам припинити бойові дії на період перемир'я, але бути готовими відповісти противнику.