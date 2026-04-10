Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое, мол, продлится полтора дня. Что важно понимать, ранее главу Кремля к прекращению боевых действий в праздничные дни призвал украинский лидер Владимир Зеленский, однако тогда Путин отверг это предложение.
Главные тезисы
- Путин продолжает цинично имитировать стремление к миру.
- Православная Пасха будет отмечаться в воскресенье, 12 апреля.
Путин якобы изменил свое решение о "пасхальном перемирии"
В пресс-службе российского диктатора публично объявили, что перемирие объявляется с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.
Более того, в команде Владимира Путина цинично добавили, что рассчитывают на желание Украины последовать примеру Москвы относительно перемирия.
Кремль игнорирует тот факт, что это была инициатива президента Украины Владимира Зеленского.
Что важно понимать, Путин отдал приказ своим оккупационным войскам прекратить боевые действия на период перемирия, но быть готовыми ответить противнику.
