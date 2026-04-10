Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины

Путин якобы изменил свое решение о "пасхальном перемирии"
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие", которое, мол, продлится полтора дня. Что важно понимать, ранее главу Кремля к прекращению боевых действий в праздничные дни призвал украинский лидер Владимир Зеленский, однако тогда Путин отверг это предложение.

Главные тезисы

  • Путин продолжает цинично имитировать стремление к миру.
  • Православная Пасха будет отмечаться в воскресенье, 12 апреля.

Путин якобы изменил свое решение о "пасхальном перемирии"

В пресс-службе российского диктатора публично объявили, что перемирие объявляется с 16.00 по московскому времени 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближением православного праздника Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года, — сказано в официальном заявлении.

Более того, в команде Владимира Путина цинично добавили, что рассчитывают на желание Украины последовать примеру Москвы относительно перемирия.

Кремль игнорирует тот факт, что это была инициатива президента Украины Владимира Зеленского.

Исходим из того, что украинская сторона будет следовать примеру Российской Федерации (с "пасхальным перемирием"), — беззастенчиво добавили в пресс-службе российского диктатора.

Что важно понимать, Путин отдал приказ своим оккупационным войскам прекратить боевые действия на период перемирия, но быть готовыми ответить противнику.

Православная Пасха в 2026 году будет праздноваться в воскресенье — 12 апреля.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?