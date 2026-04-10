Трамп устроил разборки с Рютте из-за решения НАТО

Согласно данным издания Politico, генсеку НАТО Марку Рютте пришлось выслушивать жалобы президента США Дональда Трампа из-за того, что члены блока не захотели помогать Штатам в войне на Ближнем Востоке.

По словам инсайдеров, американский лидер не скрывал своего возмущения во время встречи с Марком Рютте в Белом доме, которая состоялась 8 апреля.

Трамп продолжает сетовать, что не получил поддержки от членов Альянса после того, как начал войну на Ближнем Востоке.

Все пошло наперекосяк. Разговор был сплошной тирадой обид. Трамп, судя по всему, угрожал сделать что угодно, — рассказал СМИ один из анонимных источников.

Глава Белого дома намекнул Марку Рютте, что настроен поквитаться со своими союзниками, однако не объяснил, как именно.

Еще один инсайдер отметил, что генсек НАТО терпеливо выслушивал жалобы Трампа и фактически позволил последнему "выпустить пару".