Зеленский предположил, что Путин готовится к окончанию войны

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, недавние решения российского диктатора Владимира Путина могут указывать на то, что он хочет завершить войну против Украины.
Главные тезисы
- Есть два возможных сценария дальнейшего развития событий: окончание войны или ее эскалация с массовой мобилизацией россиян.
- Путин боится реакции радикально настроенных граждан РФ на его непопулярные решения.
Что задумал Путин — версии Зеленского
Глава государства прокомментировал недавнее решение диктатора касательно блокирования Телеграма в стране-агреорке.
Как считает Зеленский, таким образом, Путин действительно может готовиться к завершению войны против Украины.
Есть и другой вариант — эскалация, которая будет включать в себя мобилизацию еще большего количества россиян.
Украинский лидер убежден, что сейчас Путин действительно настроен принимать непопулярные решения.
Что касается сценария завершения войны, то Путин, вероятно, боится реакции россиян, радикально настроенных в этом вопросе.
Согласно данным Зеленского, речь идет о 20–25% граждан РФ — это немало.
