Зеленский предположил, что Путин готовится к окончанию войны

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, недавние решения российского диктатора Владимира Путина могут указывать на то, что он хочет завершить войну против Украины.

Главные тезисы

  • Есть два возможных сценария дальнейшего развития событий: окончание войны или ее эскалация с массовой мобилизацией россиян.
  • Путин боится реакции радикально настроенных граждан РФ на его непопулярные решения.

Глава государства прокомментировал недавнее решение диктатора касательно блокирования Телеграма в стране-агреорке.

Как считает Зеленский, таким образом, Путин действительно может готовиться к завершению войны против Украины.

Есть и другой вариант — эскалация, которая будет включать в себя мобилизацию еще большего количества россиян.

Украинский лидер убежден, что сейчас Путин действительно настроен принимать непопулярные решения.

Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или, напротив, эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация будет. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт и трупы обратно в Москву и Санкт-Петербург. То есть, большие города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет.

Что касается сценария завершения войны, то Путин, вероятно, боится реакции россиян, радикально настроенных в этом вопросе.

Согласно данным Зеленского, речь идет о 20–25% граждан РФ — это немало.

По моему мнению, это два основных сценария, но, конечно, могут быть другие мотивы. И скоро мы увидим, какой из сценариев выбрал Путин, — добавил украинский лидер.

