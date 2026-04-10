Зеленський припустив, що Путін готується до закінчення війни

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, нещодавні рішення російського диктатора Володимира Путіна можуть вказувати на те, що він хоче завершити війну проти України.
Головні тези:
- Є два можливі сценарії подальшого розвитку подій: закінчення війни або її ескалація з масовою мобілізацією росіян.
- Путін боїться реакції радикально налаштованих громадян РФ на його непопулярні рішення.
Що замислив Путін — версії Зеленського
Глава держави прокоментував нещодавнє рішення диктатора щодо блокування Телеграму в країні-агреорці.
Як вважає Зеленський, таким чином Путін дійсно може готуватися до завершення війни проти України.
Є також і інший варіант — ще більша ескалація, яка включатиме мобілізацію ще більшої кількості росіян.
Український лідер переконаний, що наразі Путін дійсно налаштований ухвалювати непопулярні рішення.
Що стосується сценарію завершення війни, то Путін, імовірно, боїться реакції росіян, які радикально налаштовані у цьому питанні.
Згідно з даними Зеленського, йдеться про 20–25% громадян РФ — а це немало.
