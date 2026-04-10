Зеленський припустив, що Путін готується до закінчення війни

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, нещодавні рішення російського диктатора Володимира Путіна можуть вказувати на те, що він хоче завершити війну проти України.

Що замислив Путін — версії Зеленського

Глава держави прокоментував нещодавнє рішення диктатора щодо блокування Телеграму в країні-агреорці.

Як вважає Зеленський, таким чином Путін дійсно може готуватися до завершення війни проти України.

Є також і інший варіант — ще більша ескалація, яка включатиме мобілізацію ще більшої кількості росіян.

Український лідер переконаний, що наразі Путін дійсно налаштований ухвалювати непопулярні рішення.

Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або, навпаки, ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Володимир Зеленський Президент України

Що стосується сценарію завершення війни, то Путін, імовірно, боїться реакції росіян, які радикально налаштовані у цьому питанні.

Згідно з даними Зеленського, йдеться про 20–25% громадян РФ — а це немало.