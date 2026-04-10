Українська авіація рознесла 7 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно атакувала одразу 7 районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників. Ба більше, ліквідовано ще 1130 солдатів РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1507 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 163 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 10 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 308 670 (+1 130) осіб
танків — 11 848 (+1) од.
бойових броньованих машин — 24 375 (+5) од.
артилерійських систем — 39 734 (+45) од.
РСЗВ — 1 724 (+0) од.
засоби ППО — 1 341 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 229 771 (+2 232) од.
крилаті ракети — 4 517 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 88 515 (+183) од.
спеціальна техніка — 4 119 (+0) од.
Крім того, застосував 10340 дронів-камікадзе та здійснив 3580 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 — із реактивних систем залпового вогню.
