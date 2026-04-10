Українська авіація рознесла 7 районів зосередження армії РФ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно атакувала одразу 7 районів зосередження живої сили та техніки російських загарбників. Ба більше, ліквідовано ще 1130 солдатів РФ.

  • Розпочався 1507 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 163 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 10 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 308 670 (+1 130) осіб

  • танків — 11 848 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 375 (+5) од.

  • артилерійських систем — 39 734 (+45) од.

  • РСЗВ — 1 724 (+0) од.

  • засоби ППО  — 1 341 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 229 771 (+2 232) од.

  • крилаті ракети  — 4 517 (+0) од.

  • кораблі / катери  — 33 (+0) од.

  • підводні човни  — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 88 515 (+183) од.

  • спеціальна техніка  — 4 119 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 210 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 10340 дронів-камікадзе та здійснив 3580 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін оголосив "великоднє перемир'я" у війні проти України
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ПС ЗСУ підтвердили влучання 14 російських БпЛА в Україні
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін згодився на пропозицію Зеленського — президент України відреагував
Володимир Зеленський
Зеленський

