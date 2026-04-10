Украинская авиация разнесла 7 районов сосредоточения армии РФ
Украинская авиация разнесла 7 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала сразу 7 районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков. Более того, ликвидировано еще 1130 солдат РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1507 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 163 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 10 апреля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 308 670 (+1 130) человек

  • танков — 11 848 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 375 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 39 734 (+45) ед.

  • РСЗО — 1 724 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1341 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 350 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 229 771 (+2 232) ед.

  • крылатые ракеты — 4 517 (+0) ед.

  • корабли/катера — 33 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 88 515 (+183) ед.

  • специальная техника — 4 119 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 210 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 10340 дронов-камикадзе и осуществил 3580 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.

