Украинская авиация разнесла 7 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала сразу 7 районов сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков. Более того, ликвидировано еще 1130 солдат РФ.
Главные тезисы
- Начался 1507 день полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 163 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 10 апреля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 308 670 (+1 130) человек
танков — 11 848 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 375 (+5) ед.
артиллерийских систем — 39 734 (+45) ед.
РСЗО — 1 724 (+0) ед.
средства ПВО — 1341 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 350 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 229 771 (+2 232) ед.
крылатые ракеты — 4 517 (+0) ед.
корабли/катера — 33 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 88 515 (+183) ед.
специальная техника — 4 119 (+0) ед.
Кроме того, применил 10340 дронов-камикадзе и осуществил 3580 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.
