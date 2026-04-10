Зеленский объяснил, сколько солдат понадобится Путину для захвата Донбасса

Владимир Зеленский
Для полной оккупации Донбасса российский диктатор Владимир Путин должен будет пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллионом человек. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Путин уже проигрывает войну Украине, но не хочет этого признавать.
  • Он использует команду Трампа для усиления давления на Киев.

Зеленский указал на безвыходное положение Путина

Я считаю, что Путин понимает, что он не может полностью оккупировать Украину. Просто иногда он делится с нашими партнерами месседжами, которые не отвечают его подлинным мыслям.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства в очередной раз напомнил, что армия РФ несет аномальные потери на поле боя.

Более того, враг уже давно испытывает дефицит хорошо подготовленных военных, которые могли бы проводить наступление.

Именно поэтому Путин делает все возможное, чтобы найти выход из ситуации, которая выглядела бы как победа.

К примеру, диктатор пытается склонить Украину к сдаче Донбасса, привлекая к этому команду президента США Дональда Трампа.

Потому что для полной оккупации Донбасса ему пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллионом человек — в зависимости от того, на сколько лет они планировали эту операцию. Это огромная цена даже для Путина, — объяснил Зеленский.

