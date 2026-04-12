Трамп и Путин начали мировую войну нового типа — эксперт

Как считает доцент политических наук Чикагского университета Пол Пост, прямо сейчас на международной арене разворачивается мировая война нового формата. Всё это происходит из-за российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Мировая война уже началась?

Пол Пост обращает внимание на то, что в последние годы на международной арене началось больше войн, чем в любой другой период со времен окончания Второй мировой.

По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что мы имеем дело с "новой нормой" нарастающих конфликтов.

В настоящее время в центре внимания именно российско-украинская война и война на Ближнем Востоке.

Два больших конфликта на разных континентах стали аренами стратегической конкуренции между большими государствами, — подчеркнул Пол Пост.

Ни для кого не секрет, что это “заслуга” российского диктатора Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Одним из самых интересных моментов является то, что эти войны тесно переплетены между собой, хотя и боевые действия идут в совершенно разных регионах.