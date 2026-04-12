Иран раскрыл причину провала переговоров с США
Категория
Мир
Дата публикации

Источник:  Sky News

Мирные переговоры между официальными Вашингтоном и Тегераном не принесли желаемых результатов из-за "разногласия по двум-трем важным вопросам".

Главные тезисы

  • Дипломатические усилия не привели к соглашению о завершении войны.
  • Это означает, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжаться.

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел Ирана.

В конце концов, переговоры не привели к соглашению, — признал спикер дипломатического ведомства Эсмаил Багаи в интервью иранскому государственному телевидению.

Однако он не захотел уточнять, какие именно вопросы не удалось уладить в этот раз.

Багаи обратил внимание на то, что по некоторым вопросам представители США и Ирана "фактически достигли взаимопонимания".

Он также официально подтвердил, что в центре внимания находилась ситуация в Ормузском проливе. Спикер не ответил на вопрос СМИ, шла ли речь о ядерном оружии.

Мирные переговоры с Ираном уже прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс:

Плохая новость заключается в том, что мы не пришли к согласию. И я считаю, что это гораздо худшая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки. Итак, мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения.

