Иран раскрыл причину провала переговоров с США

Мирные переговоры между официальными Вашингтоном и Тегераном не принесли желаемых результатов из-за "разногласия по двум-трем важным вопросам".

США и Иран не смогли договориться

С официальным заявлением по этому поводу выступило Министерство иностранных дел Ирана.

В конце концов, переговоры не привели к соглашению, — признал спикер дипломатического ведомства Эсмаил Багаи в интервью иранскому государственному телевидению.

Однако он не захотел уточнять, какие именно вопросы не удалось уладить в этот раз.

Багаи обратил внимание на то, что по некоторым вопросам представители США и Ирана "фактически достигли взаимопонимания".

Он также официально подтвердил, что в центре внимания находилась ситуация в Ормузском проливе. Спикер не ответил на вопрос СМИ, шла ли речь о ядерном оружии.

Мирные переговоры с Ираном уже прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс: