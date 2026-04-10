Украинские специалисты уничтожали иранские "шахеды" на Ближнем Востоке
Категория
Мир
Дата публикации

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, что украинские специалисты делают на Ближнем Востоке
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские эксперты вовлечены в процесс непосредственного уничтожения иранских "шахедов" в разных странах Ближнего Востока.

Главные тезисы

  • Украина играет немаловажную роль в развитии событий на Ближнем Востоке.
  • Главная цель Киева и его союзников – защита гражданского населения и создание современной системы ПВО.

Мы направили на Ближний Восток наших военных экспертов, в частности экспертов по дронам-перехватчикам и экспертам по радиоэлектронной борьбе. И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы иранские «шахеды»? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких.

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению главы государства, это действительно можно считать настоящим успехом.

Зеленский также обратил внимание на то, что речь идет не об учебной миссии и тренировках, а о привлечении к созданию современной системы защиты неба.

Украина уже помогла своим союзникам в усилении их ПВО — партнеры благодарны Киеву за активную поддержку и опыт.

Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями. Это очень хороший сигнал, я думаю. Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями, — подчеркнул Зеленский.

