Українські фахівці знищували іранські "шахеди" на Близькому Сході

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські експерти залучені до процесу безпосереднього знищення іранських "шахедів" у різних країнах на Близькому Сході.
Головні тези:
- Україна відіграє важливу роль у розвитку подій на Близькому Сході.
- Головна мета Києва та його союзників — захист цивільного населення та створення сучасної системи ППО.
Зеленський розповів, що українські фахівці роблять на Близькому Сході
На переконання глави держави, це дійсно можна вважати справжнім успіхом.
Зеленський також звернув увагу на те, що йдеться не про навчальну місію та тренування, а про залучення до створення сучасної системи захисту неба.
Україна вже допомогла своїм союзникам у посиленні їхньої ППО — партнери вдячні Києву за активну підтримку та досвід.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-