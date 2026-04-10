Українські фахівці знищували іранські "шахеди" на Близькому Сході
Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські експерти залучені до процесу безпосереднього знищення іранських "шахедів" у різних країнах на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Україна відіграє важливу роль у розвитку подій на Близькому Сході.
  • Головна мета Києва та його союзників — захист цивільного населення та створення сучасної системи ППО.

Зеленський розповів, що українські фахівці роблять на Близькому Сході

Ми направили на Близький Схід наших військових експертів, зокрема експертів з дронів-перехоплювачів та експертів з радіоелектронної боротьби. І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми іранські «шахеди»? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох.

Володимир Зеленський

На переконання глави держави, це дійсно можна вважати справжнім успіхом.

Зеленський також звернув увагу на те, що йдеться не про навчальну місію та тренування, а про залучення до створення сучасної системи захисту неба.

Україна вже допомогла своїм союзникам у посиленні їхньої ППО — партнери вдячні Києву за активну підтримку та досвід.

Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю. Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами, — наголосив Зеленський.

