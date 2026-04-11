Китай планирует передать Ирану секретную военную помощь
Источник:  CNN

Как удалось узнать американской разведке, китайские власти намерены передать иранскому режиму новые системы противовоздушной обороны. Это может произойти в течение нескольких недель.

Главные тезисы

  • Китай пытается скрыть свое вмешательство в войну на Ближнем Востоке.
  • Иран продолжает получать помощь от России и КНР.

Китай продолжает усиливать Иран в войне против США

Согласно данным американской разведки, Пекин планирует передать Тегерану переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Что важно понимать, они крайне опасны именно для низколетающей авиации.

Инсайдеры СМИ обращают внимание на то, что такие системы уже использовались на Ближнем Востоке после начала боевых действий 28 февраля.

Что также интересно, прямо сейчас президент США Дональд Трамп готовится к визиту в Пекин, где должен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.

Как утверждают анонимные источники, Китай может использовать третьи страны для маскировки происхождения поставок.

Американские разведчики пришли к выводу, что иранский режим может использовать временное прекращение огня для восстановления военного потенциала.

В этом процессе он прежде всего рассчитывает на своих главных союзников — Россию и Китай.

Ни для кого не секрет, что Пекин уже снабжает Тегеран технологиями двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

По словам специалистов, прямые поставки систем ПВО со стороны Китая стали бы новым уровнем поддержки Ирана в войне на Ближнем Востоке.

