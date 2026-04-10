Трамп сделал неоднозначное заявление о подготовке к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о решающем значении ближайших 24 часов для оценки переговоров с Ираном. Хотя США готовы и к отрицательному сценарию.

Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами — Трамп о вероятном отсутствии соглашения с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже в ближайшее время станет понятно, будут ли переговоры с Ираном успешны.

По его словам, оценка ситуации возможна в течение суток после начала ключевых консультаций.

Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро узнаем. Дональд Трамп Президент США

Параллельно Вашингтон готовится к отрицательному сценарию. Президент отметил, что военные корабли США получают новое вооружение в случае провала дипломатии.

У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали — даже лучше, чем то, что мы делали раньше, и мы их взорвали.

Также Трамп отметил, что если соглашение не состоится, армия США эффективно будет использовать все оружие и боеприпасы, которые были загружены на корабле.

В Исламабад уже идет делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Венсом. В переговорах также примут участие спецпосланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

С иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.