Трамп сделал неоднозначное заявление о подготовке к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о решающем значении ближайших 24 часов для оценки переговоров с Ираном. Хотя США готовы и к отрицательному сценарию.
Главные тезисы
- Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность ближайших 24 часов для оценки переговоров с Ираном.
- США подготавливаются к различным сценариям, включая негативное развитие событий и усиление вооружения.
Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами — Трамп о вероятном отсутствии соглашения с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что уже в ближайшее время станет понятно, будут ли переговоры с Ираном успешны.
По его словам, оценка ситуации возможна в течение суток после начала ключевых консультаций.
Параллельно Вашингтон готовится к отрицательному сценарию. Президент отметил, что военные корабли США получают новое вооружение в случае провала дипломатии.
У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавали — даже лучше, чем то, что мы делали раньше, и мы их взорвали.
Также Трамп отметил, что если соглашение не состоится, армия США эффективно будет использовать все оружие и боеприпасы, которые были загружены на корабле.
С иранской стороны ожидается участие министра иностранных дел Аббаса Арагчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа.
Среди основных вопросов — передача Ираном значительных запасов обогащенного урана, восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, а также ограничение ракетной программы и прекращение поддержки союзных сил в регионе. Тегеран со своей стороны настаивает на отмене санкций.
