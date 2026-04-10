Трамп зробив неоднозначну заяву про підготовку до переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про вирішальне значення найближчих 24 годин для оцінки переговорів з Іраном. Хоча США готові і до негативного сценарію.
Головні тези:
- Президент США Дональд Трамп вказав на вирішальність найближчих 24 годин для евалюації переговорів з Іраном.
- США готові до негативного розвитку подій, як підкреслив Трамп, підсилюючи бойові кораблі найкращими боєприпасами.
Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами — Трамп про ймовірну відсутність угоди з Іраном
Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже найближчим часом стане зрозуміло, чи матимуть перемовини з Іраном успіх.
За його словами, оцінка ситуації можлива протягом доби після початку ключових консультацій.
Паралельно Вашингтон готується до негативного сценарію. Президент зазначив, що військові кораблі США отримують нове озброєння на випадок провалу дипломатії.
У нас відбувається перезавантаження. Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь створювали — навіть кращою, ніж те, що ми робили раніше, і ми їх підірвали.
Також Трамп відзначив, що якщо угода не відбудеться, то армія США ефективно буде використовувати всю зброю та боєприпаси, які було завантажені на кораблі.
З іранського боку очікується участь міністра закордонних справ Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа.
Серед основних питань — передача Іраном значних запасів збагаченого урану, відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку, а також обмеження ракетної програми і припинення підтримки союзних сил у регіоні. Тегеран, зі свого боку, наполягає на скасуванні санкцій.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-