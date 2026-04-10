Трамп зробив неоднозначну заяву про підготовку до переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про вирішальне значення найближчих 24 годин для оцінки переговорів з Іраном. Хоча США готові і до негативного сценарію.

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що вже найближчим часом стане зрозуміло, чи матимуть перемовини з Іраном успіх.

За його словами, оцінка ситуації можлива протягом доби після початку ключових консультацій.

Ми дізнаємося приблизно через 24 години. Скоро дізнаємося. Дональд Трамп Президент США

Паралельно Вашингтон готується до негативного сценарію. Президент зазначив, що військові кораблі США отримують нове озброєння на випадок провалу дипломатії.

У нас відбувається перезавантаження. Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь створювали — навіть кращою, ніж те, що ми робили раніше, і ми їх підірвали.

Також Трамп відзначив, що якщо угода не відбудеться, то армія США ефективно буде використовувати всю зброю та боєприпаси, які було завантажені на кораблі.

До Ісламабаду наразі вже прямує делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. У переговорах також братимуть участь спецпосланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

З іранського боку очікується участь міністра закордонних справ Аббаса Арагчі та спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа.