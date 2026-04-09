"Шкодить авторитету НАТО більше за Путіна". Павел жорстко розкритикував заяви Трампа

Президент Чехії Петр Павел засудив нещодавні критичні заяви свого американського колеги Дональда Трампа на адресу союзників по НАТО.

Павел жорстко розкритикував заяви Трампа щодо союзників по НАТО

Заяву чеського президента наводить Seznam Zpráv.

Павел переконаний, що своїми критичними заявами Трамп шкодить авторитету НАТО більше, ніж це робить господар Кремля Володимир Путін.

За останні кілька тижнів Трамп зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж вдалося Володимиру Путіну за багато років. Петр Павел Президент Чехії

Павел також наголосив, що НАТО заснований на принципах стримування та колективної оборони.

У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно й дуже рішуче, тоді, звісно, його роль втрачається.

Президент Чехії зазначив, що критика Трампа не враховує той факт, що НАТО є оборонним альянсом, а "не альянсом, який автоматично надаватиме допомогу у війнах, що ведуться за межами його території".

За його словами, європейські союзники "від самого початку не були поінформовані про цілі та операції, і фактично ніхто навіть не просив їх про співпрацю".

Лише коли війна почала розвиватися, можливо, у несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники повинні подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці, і коли він не отримав позитивної відповіді, він вважав це розчаруванням для всього НАТО, — сказав він, назвавши це "несправедливим".

Минулого тижня Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.