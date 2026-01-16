Україні доведеться піти на "болючі поступки" для завершення війни проти РФ — Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні доведеться піти на "болючі поступки" для завершення війни. За його словами, Київ готовий до такого кроку.

Павел вважає, що Україна готова на болючі поступки заради закінчення війни

Про це Павел сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Чехії наголосив, що Україна зробила багато на шляху до отримання прийнятного рішення.

Я вважаю, що там є і низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це приведе до миру. І ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоби вся ця робота, яка була пророблена під час підготовки цих документів, не була марною. Петр Павел Президент Чехії

Крім того, чеський лідер сказав, що важливу роль у протидії агресії РФ мають відігравати США, і додав, що ЄС не може лишатися осторонь.

На жаль, сумний факт, що без США не буде розв'язання питання війни в Україні. І це болюче для Європи, що ключову роль відіграють Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути обабіч цих зусиль. Поширити

Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з європейськими та американськими партнерами щодо мирного плану. Сьогодні Зеленський заявив, що Україна та США наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди.