Україні доведеться піти на "болючі поступки" для завершення війни проти РФ — Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні доведеться піти на "болючі поступки" для завершення війни. За його словами, Київ готовий до такого кроку.
Головні тези:
- Президент Чехії закликає Україну зробити 'болючі поступки' для завершення війни.
- Україна готова на болючі поступки заради закінчення конфлікту з Росією.
- Чехія наголосила на важливості ролі США та ЄС у протидії агресії РФ в Україні.
Павел вважає, що Україна готова на болючі поступки заради закінчення війни
Про це Павел сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент Чехії наголосив, що Україна зробила багато на шляху до отримання прийнятного рішення.
Крім того, чеський лідер сказав, що важливу роль у протидії агресії РФ мають відігравати США, і додав, що ЄС не може лишатися осторонь.
Нагадаємо, Україна продовжує вести переговори з європейськими та американськими партнерами щодо мирного плану. Сьогодні Зеленський заявив, що Україна та США наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди.
