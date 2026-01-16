Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны против РФ — Павел
Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны против РФ — Павел

Владимир Зеленский
Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны. По его словам, Киев готов к такому шагу.

Главные тезисы

  • Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине придется совершить болезненные уступки для завершения войны.
  • Украина выразила готовность к таким уступкам в рамках мирного соглашения с Россией.
  • Чехия подчеркнула важность роли США и ЕС в противодействии агрессии РФ в Украине.

Павел считает, что Украина готова на болезненные уступки ради окончания войны

Об этом Павел сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Чехии подчеркнул, что Украина сделала многое на пути к получению приемлемого решения.

Я считаю, что там есть ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вся эта работа, которая была проделана при подготовке этих документов, не была напрасной.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Кроме того, чешский лидер сказал, что важную роль в противодействии агрессии РФ должны играть США, и добавил, что ЕС не может оставаться в стороне.

К сожалению, печальный факт, что без США не будет решения вопроса войны в Украине. И это болезненно для Европы, что ключевую роль играют Штаты. Но это не значит, что Европа и европейские страны должны быть в стороне от этих усилий.

Напомним, Украина продолжает вести переговоры с европейскими и американскими партнерами по мирному плану. Сегодня Зеленский заявил, что Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения.

