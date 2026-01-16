Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны против РФ — Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны. По его словам, Киев готов к такому шагу.
Главные тезисы
- Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине придется совершить болезненные уступки для завершения войны.
- Украина выразила готовность к таким уступкам в рамках мирного соглашения с Россией.
- Чехия подчеркнула важность роли США и ЕС в противодействии агрессии РФ в Украине.
Павел считает, что Украина готова на болезненные уступки ради окончания войны
Об этом Павел сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Чехии подчеркнул, что Украина сделала многое на пути к получению приемлемого решения.
Кроме того, чешский лидер сказал, что важную роль в противодействии агрессии РФ должны играть США, и добавил, что ЕС не может оставаться в стороне.
Напомним, Украина продолжает вести переговоры с европейскими и американскими партнерами по мирному плану. Сегодня Зеленский заявил, что Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения.
