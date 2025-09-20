Президент Чехии Павел призвал НАТО жестко отвечать на воздушные провокации РФ
Дата публикации

Президент Чехии Павел призвал НАТО жестко отвечать на воздушные провокации РФ

Павел
Источник:  online.ua

Президент Чехии Петр Павел напомнил, что Турция уже сбивала российский самолет, когда он нарушил ее воздушное пространство.

Главные тезисы

  • Президент Чехии Петр Павел призывает НАТО жестко реагировать на провокации в воздушном пространстве, осуждая нарушения со стороны РФ.
  • Турция уже сбивала российские самолеты за нарушение своего воздушного пространства, что, по словам Павла, является примером необходимости активной обороны.
  • Чехия поддерживает решительный ответ на российские провокации, подчеркивая важность защиты правил и реагирования на нарушения воздушного пространства.

Павел призвал жестко реагировать на нарушение РФ воздушного пространства стран НАТО

НАТО должна жестко реагировать на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности, в таких ситуациях можно сбивать российские самолеты.

Об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел, цитируемый Echo24.

Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства — это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с русской не хотел бы.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Чешский президент напомнил, что Турция предпринимала жесткую реакцию на российские провокации, сбив российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года во время войны в Сирии.

Павел отметил, что во время своей работы в должности главы Военного комитета НАТО он как-то прямо спросил россиян, зачем они постоянно устраивают подобные провокации. Русские ему ответили: "Потому что мы можем".

Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно жесткими в том, что если будет нарушение правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку, перешедшую допустимые пределы. Но, к сожалению, она действительно балансирует на грани конфликта, но уступить злу просто невозможно.

Петр Павел не единственный в Чехии, кто хочет видеть более решительный ответ НАТО на русские провокации. Похожее мнение высказал и бывший министр финансов страны Мирослав Калоусек.

Я бы очень хотел, чтобы консультации в соответствии со статьей 4 привели к четкому сообщению НАТО Кремлю: "В следующий раз в воздушном пространстве любой из наших стран мы будем стрелять сразу и без предупреждения". Я не верю, что россияне способны понять другой взгляд.

