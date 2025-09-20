Президент Чехии Павел призвал НАТО жестко отвечать на воздушные провокации РФ

Президент Чехии Петр Павел напомнил, что Турция уже сбивала российский самолет, когда он нарушил ее воздушное пространство.

Павел призвал жестко реагировать на нарушение РФ воздушного пространства стран НАТО

НАТО должна жестко реагировать на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности, в таких ситуациях можно сбивать российские самолеты.

Об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел, цитируемый Echo24.

Я должен назвать это крайне безответственным поведением, ведь нарушение воздушного пространства — это повод для активации защитных механизмов и, следовательно, сбивания такого самолета. А этого никто ни с нашей стороны, ни с русской не хотел бы. Петр Павел Президент Чехии

Чешский президент напомнил, что Турция предпринимала жесткую реакцию на российские провокации, сбив российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года во время войны в Сирии.

Павел отметил, что во время своей работы в должности главы Военного комитета НАТО он как-то прямо спросил россиян, зачем они постоянно устраивают подобные провокации. Русские ему ответили: "Потому что мы можем".

Они испытывают нашу стойкость, нашу решимость защищаться. Я думаю, что мы должны быть чрезвычайно жесткими в том, что если будет нарушение правил, мы должны адекватно на них реагировать, в том числе и военным путем. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку, перешедшую допустимые пределы. Но, к сожалению, она действительно балансирует на грани конфликта, но уступить злу просто невозможно. Поделиться

Петр Павел не единственный в Чехии, кто хочет видеть более решительный ответ НАТО на русские провокации. Похожее мнение высказал и бывший министр финансов страны Мирослав Калоусек.