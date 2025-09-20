Президент Чехии Павел призвал НАТО жестко отвечать на воздушные провокации РФ

Президент Чехии Петр Павел напомнил, что Турция уже сбивала российский самолет, когда он нарушил ее воздушное пространство.
НАТО должна жестко реагировать на российские провокации, подобные вчерашнему залету истребителей в воздушное пространство Эстонии. В частности, в таких ситуациях можно сбивать российские самолеты.
Об этом в эфире чешского телевидения заявил президент страны Петр Павел, цитируемый Echo24.
Чешский президент напомнил, что Турция предпринимала жесткую реакцию на российские провокации, сбив российский бомбардировщик Су-24 в ноябре 2015 года во время войны в Сирии.
Павел отметил, что во время своей работы в должности главы Военного комитета НАТО он как-то прямо спросил россиян, зачем они постоянно устраивают подобные провокации. Русские ему ответили: "Потому что мы можем".
Петр Павел не единственный в Чехии, кто хочет видеть более решительный ответ НАТО на русские провокации. Похожее мнение высказал и бывший министр финансов страны Мирослав Калоусек.
Я бы очень хотел, чтобы консультации в соответствии со статьей 4 привели к четкому сообщению НАТО Кремлю: "В следующий раз в воздушном пространстве любой из наших стран мы будем стрелять сразу и без предупреждения". Я не верю, что россияне способны понять другой взгляд.
