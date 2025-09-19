Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии — что происходит

Российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну днем 19 сентября, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО.

Российские истребители летали над Таллинном

Три российских истребителя вторглись в воздушное пространство Эстонии в пятницу. Это привело к серьезной эскалации конфликта на восточной границе НАТО, сообщили POLITICO люди, знакомые с ситуацией.

По словам источников, осведомленных о ситуации, самолет МиГ-31 — тяжелый перехватчик, способный нести российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», — пересек около пяти морских миль по территории Эстонии и направился в столицу Таллинна. Поделиться

Самолеты кружили около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы отразить их.

Эстония заявила, что вызвала временного поверенного в делах России в Таллинне.

Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, во время которого три истребителя вошли в наше воздушное пространство, беспрецедентно жестоко, — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

На постоянно растущие испытания границ и агрессию России необходимо реагировать быстрым усилением политического и экономического давления, считают в Эстонии.