Российские МиГ-31 влетели в воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллинну днем 19 сентября, прежде чем их оттеснили самолеты НАТО.
Главные тезисы
- Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии, приблизившись к столице Таллинна, вступив в серьезный конфликт с НАТО.
- Инцидент стал четвертым нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в этом году, вызвав серьезное беспокойство со стороны международного сообщества.
- Российские истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами являются угрозой для безопасности Эстонии и могут требовать более сильного давления для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Российские истребители летали над Таллинном
Три российских истребителя вторглись в воздушное пространство Эстонии в пятницу. Это привело к серьезной эскалации конфликта на восточной границе НАТО, сообщили POLITICO люди, знакомые с ситуацией.
Самолеты кружили около 12 минут, прежде чем НАТО подняло в воздух итальянские F-35, чтобы отразить их.
Эстония заявила, что вызвала временного поверенного в делах России в Таллинне.
Россия уже четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии в этом году, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, во время которого три истребителя вошли в наше воздушное пространство, беспрецедентно жестоко, — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
На постоянно растущие испытания границ и агрессию России необходимо реагировать быстрым усилением политического и экономического давления, считают в Эстонии.
