Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — що відбувається

Російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна вдень 19 вересня, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО.
Головні тези:
- Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, наблизившись до столиці Таллінна, перед тим як їх відтіснили літаки НАТО.
- Порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії стало серйозною ескалацією конфлікту на східному кордоні НАТО.
Російські винищувачі літали над Таллінном
Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії в п'ятницю. Це призвело до серйозної ескалації конфлікту на східному кордоні НАТО, повідомили POLITICO люди, знайомі з ситуацією.
Літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відбити їх.
Естонія заявила, що викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні.
Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстоким, — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
На постійно зростаюче випробування кордонів та агресію Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску, вважають в Естонії.
