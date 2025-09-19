Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — що відбувається

Російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна вдень 19 вересня, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО.

Російські винищувачі літали над Таллінном

Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії в п'ятницю. Це призвело до серйозної ескалації конфлікту на східному кордоні НАТО, повідомили POLITICO люди, знайомі з ситуацією.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, літак МіГ-31 — важкий перехоплювач, здатний нести російську гіперзвукову ракету «Кинжал», — перетнув близько п'яти морських миль територією Естонії та попрямував до столиці Таллінна. Поширити

Літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відбити їх.

Естонія заявила, що викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні.

Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстоким, — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

На постійно зростаюче випробування кордонів та агресію Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску, вважають в Естонії.