Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — що відбувається
Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії — що відбувається

Міг-31
Джерело:  Politico

Російські МіГ-31 влетіли в повітряний простір Естонії та наблизилися до Таллінна вдень 19 вересня, перш ніж їх відтіснили літаки НАТО.

Головні тези:

  • Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії, наблизившись до столиці Таллінна, перед тим як їх відтіснили літаки НАТО.
  • Порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії стало серйозною ескалацією конфлікту на східному кордоні НАТО.

Російські винищувачі літали над Таллінном

Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії в п'ятницю. Це призвело до серйозної ескалації конфлікту на східному кордоні НАТО, повідомили POLITICO люди, знайомі з ситуацією.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, літак МіГ-31 — важкий перехоплювач, здатний нести російську гіперзвукову ракету «Кинжал», — перетнув близько п'яти морських миль територією Естонії та попрямував до столиці Таллінна.

Літаки кружляли близько 12 хвилин, перш ніж НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб відбити їх.

Естонія заявила, що викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Таллінні.

Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстоким, — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

На постійно зростаюче випробування кордонів та агресію Росії необхідно реагувати швидким посиленням політичного та економічного тиску, вважають в Естонії.

