Президент Чехії Павел закликав НАТО жорстко відповідати на повітряні провокації РФ
Президент Чехії Павел закликав НАТО жорстко відповідати на повітряні провокації РФ

Павел
Джерело:  online.ua

Президент Чехії Петр Павел нагадав, що Туреччина вже збивала російський літак, коли він порушив її повітряний простір.

Головні тези:

  • Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО жорстко реагувати на російські провокації у повітряному просторі.
  • Росія випробовує стійкість та рішучість НАТО через провокації, і чеський президент підтримує рішучу відповідь на ці дії.
  • Під час раніше війни в Сирії Туреччина вже збивала російський літак за порушення повітряних кордонів, що є прикладом жорсткості у відповіді на провокації.

Павел закликав жорстко реагувати на порушення РФ повітряного простору країн НАТО

НАТО має жорстко реагувати на російські провокації, подібні до вчорашнього зальоту винищувачів у повітряний простір Естонії. Зокрема у таких ситуаціях можна збивати російські літаки.

Про це в ефірі чеського телебачення заявив президент країни Петр Павел, якого цитує Echo24.

Я мушу назвати це вкрай безвідповідальною поведінкою, адже порушення повітряного простору — це привід для активації захисних механізмів і, отже, збиття такого літака. А цього ніхто ні з нашого боку, ні з російського не хотів би.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Чеський президент нагадав, що Туреччина вдавалася до жорсткої реакції на російські провокації, збивши російський бомбардувальник Су-24 у листопаді 2015 року під час війни в Сирії.

Павел зазначив, що в часи своєї роботи на посаді голови Військового комітету НАТО він якось прямо запитав росіян, навіщо вони постійно влаштовують подібні провокації. Росіяни йому відповіли: "Тому що ми можемо".

Вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Я думаю, що ми повинні бути надзвичайно твердими в тому, що якщо буде порушення правил, ми повинні адекватно на них реагувати, в тому числі й військовим шляхом. Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку, що перейшла допустимі межі. Але, на жаль, вона дійсно балансує на межі конфлікту, але поступитися злу просто неможливо.

Петр Павел не єдиний у Чехії, хто хоче бачити більш рішучу відповідь НАТО на російські провокації. Схожу думку напередодні висловив і колишній міністр фінансів країни Мірослав Калоусек.

Я дуже хотів би, щоб консультації відповідно до статті 4 призвели до чіткого повідомлення НАТО Кремлю: "Наступного разу в повітряному просторі будь-якої з наших країн ми будемо стріляти відразу і без попередження". Я не вірю, що росіяни здатні зрозуміти інший погляд.

