Президент Чехії Павел закликав НАТО жорстко відповідати на повітряні провокації РФ

Президент Чехії Петр Павел нагадав, що Туреччина вже збивала російський літак, коли він порушив її повітряний простір.
Головні тези:
- Президент Чехії Петр Павел закликав НАТО жорстко реагувати на російські провокації у повітряному просторі.
- Росія випробовує стійкість та рішучість НАТО через провокації, і чеський президент підтримує рішучу відповідь на ці дії.
- Під час раніше війни в Сирії Туреччина вже збивала російський літак за порушення повітряних кордонів, що є прикладом жорсткості у відповіді на провокації.
Павел закликав жорстко реагувати на порушення РФ повітряного простору країн НАТО
НАТО має жорстко реагувати на російські провокації, подібні до вчорашнього зальоту винищувачів у повітряний простір Естонії. Зокрема у таких ситуаціях можна збивати російські літаки.
Про це в ефірі чеського телебачення заявив президент країни Петр Павел, якого цитує Echo24.
Чеський президент нагадав, що Туреччина вдавалася до жорсткої реакції на російські провокації, збивши російський бомбардувальник Су-24 у листопаді 2015 року під час війни в Сирії.
Павел зазначив, що в часи своєї роботи на посаді голови Військового комітету НАТО він якось прямо запитав росіян, навіщо вони постійно влаштовують подібні провокації. Росіяни йому відповіли: "Тому що ми можемо".
Петр Павел не єдиний у Чехії, хто хоче бачити більш рішучу відповідь НАТО на російські провокації. Схожу думку напередодні висловив і колишній міністр фінансів країни Мірослав Калоусек.
Я дуже хотів би, щоб консультації відповідно до статті 4 призвели до чіткого повідомлення НАТО Кремлю: "Наступного разу в повітряному просторі будь-якої з наших країн ми будемо стріляти відразу і без попередження". Я не вірю, що росіяни здатні зрозуміти інший погляд.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-