Російські винищувачі з 2014 року понад 40 разів порушували повітряний простір Естонїї
Світ
Російські винищувачі з 2014 року понад 40 разів порушували повітряний простір Естонїї

літак
Джерело:  ERR

Військово-повітряні сили Естонії заявили, що з 2014 року російські військові літаки понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії.

Головні тези:

  • З 2014 року російські військові літаки більше 40 разів порушували повітряний простір Естонії.
  • Кількість вторгнень досягла піка у 2016 році, а з 2019 року становить п’ять або менше разів на рік.
  • НАТО регулярно підіймає літаки, щоб стежити за російськими винищувачами у повітряному просторі недалеко від Естонії.

Літаки РФ понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії

Порушення почали фіксувати з 2014 року, коли НАТО розширило свою ротаційну місію з патрулювання повітряного простору Балтії на Естонію після окупації Росією Криму.

Кількість вторгнень в повітряний простір Естонії досягла піка у 2016 році — 10 випадків, і з 2019 року становить п’ять або менше.

У 2023 і 2024 роках порушень не фіксувалося.

Однак, як зазначається, літаки НАТО все ще регулярно підіймаються в повітря, щоб стежити за російськими літаками, що літають поблизу повітряного простору альянсу.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.

