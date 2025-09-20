Російські винищувачі з 2014 року понад 40 разів порушували повітряний простір Естонїї

Військово-повітряні сили Естонії заявили, що з 2014 року російські військові літаки понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії.
Головні тези:
- З 2014 року російські військові літаки більше 40 разів порушували повітряний простір Естонії.
- Кількість вторгнень досягла піка у 2016 році, а з 2019 року становить п’ять або менше разів на рік.
- НАТО регулярно підіймає літаки, щоб стежити за російськими винищувачами у повітряному просторі недалеко від Естонії.
Літаки РФ понад 40 разів порушували повітряний простір Естонії
Порушення почали фіксувати з 2014 року, коли НАТО розширило свою ротаційну місію з патрулювання повітряного простору Балтії на Естонію після окупації Росією Криму.
Кількість вторгнень в повітряний простір Естонії досягла піка у 2016 році — 10 випадків, і з 2019 року становить п’ять або менше.
У 2023 і 2024 роках порушень не фіксувалося.
Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.
Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.
