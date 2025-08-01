Естонія попередила Україну про нову стратегію РФ у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Естонія попередила Україну про нову стратегію РФ у війні

ракета
Джерело:  ERR

Росія різко наростила удари по цивільній інфраструктурі України. Кількість атак зросла у майже 7 разів порівняно з минулим роком.

Головні тези:

  • Росія значно наростила удари по цивільній інфраструктурі України, збільшивши їх у 7 разів порівняно з минулим роком.
  • Естонія попередила Україну про нову стратегію РФ у війні, вказавши на зростання кількості атак та жертв серед цивільного населення.
  • Попри превалювання російських ресурсів, їхня стратегія не призвела до помітних успіхів на оперативно-тактичному рівні.

Росія у 7 разів збільшила удари по цивільній інфраструктурі України

Про це повідомляє керівник Розвідувального центру Естонських збройних сил полковник Антс Ківіселг.

Ківіселг наголосив, що Росія дедалі частіше атакує українську цивільну інфраструктуру, і хоча українцям вдалося збити більшість безпілотників і ракет, враховуючи їхню велику кількість, неминуче, що деякі з них досягнуть своїх цілей.

Він зазначив, що цьогорічний червень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за три роки війни.

Враховуючи абсолютно різні позиції обох сторін, важко уявити, що щось зміниться найближчим часом. Як і в попередніх випадках, єдиним відчутним результатом цього разу став черговий обмін полоненими.

Антс Ківіселг

Антс Ківіселг

Полковник ЗС Естонії

Водночас він зауважив, що оцінюючи стан здоров'я звільнених українських військовополонених, слід визнати, що Росія таким чином відкрито демонструє свою неповагу до Женевської конвенції та норм міжнародного права загалом

За його словами, зневага Росії до дотримання основних норм прав людини також демонструється її ставленням до власних солдатів.

З’являється все більше фактів і прикладів того, як командири російських підрозділів катують і навіть вбивають власних солдатів, або з метою так званої дисциплінарної боротьби, або просто шантажу.

З огляду на вищесказане, за словами Ківіселга, не дивно, що попри багаторазову перевагу росіян у технологіях та людських ресурсах, вони не досягли жодних помітних успіхів на оперативно-тактичному рівні ні за останні місяці, ні навіть за останній тиждень.

Він сказав, що основна увага росіян продовжує приділятися Донецьку, де відбувається найбільше обстрілів і де вони вже кілька місяців намагаються за будь-яку ціну ізолювати Покровський район.

Будучи переважно у значній меншості, українці тут переважно використовують тактику виснаження, яка виражається у використанні підготовлених оборонних позицій.

Водночас за його словами, росіяни ж намагаються атакувати ці позиції день у день з мінімальним успіхом і ціною великих втрат як у живій силі, так і в техніці.

Ківіселг зазначив, що зневага росіян до людського життя також відображається у зростанні кількості нападів на українську цивільну інфраструктуру та житлові райони, що спричиняє різке збільшення кількості жертв серед цивільного населення.

З січня цього року Росія здійснила приблизно 23 300 атак безпілотників та ракет проти України, що на понад 600 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року (приблизно 3 300).

Відзначимо, що приріст атак з огляду на озвучені цифри зріс в 7 разів.

За словами Ківіселга, в результаті цих обстрілів кількість жертв серед цивільного населення зросла на 53 відсотки порівняно з аналогічним періодом 2023 року, сягнувши майже 6 800, включаючи майже 1 100 загиблих та 5 700 поранених.

Він зазначив, що лише у червні цього року в Україні загинуло та було поранено понад 1500 людей, що робить цей місяць найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за три роки війни.

У нинішній ситуації слід визнати, що найкращим захистом від дронів є атака. Тому найближчим часом ми можемо почути, що Україна вжила заходів для знищення заводів з виробництва дронів у Росії, таких як "Алабуга".

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